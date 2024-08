Autoridades repercutem queda de avião que matou 62 pessoas no interior de SP Nas redes sociais, políticos como Geraldo Alckmin, Rui Costa, Silvio Costa Filho e Paulo Pimenta prestaram solidariedade aos familiares São Paulo|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 09/08/2024 - 16h17 (Atualizado em 09/08/2024 - 16h36 ) ‌



Queda de avião em Vinhedo (SP) deixa 62 mortos

Autoridades reagiram ao acidente aéreo que matou 62 pessoas na tarde desta sexta-feira (9) no bairro Capela, em Vinhedo, interior de São Paulo. Nas redes sociais, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, e ministros como Rui Costa, da Casa Civil; Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos e Paulo Pimenta, da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do RS prestaram solidariedade aos familiares das vítimas.

“Transmito meus sentimentos aos familiares e amigos das vítimas da queda de um avião em Vinhedo. Que Deus conforte seus corações neste momento de dor”, disse Alckmin.

O avião de médio porte caiu no bairro Capela, em Vinhedo, interior de São Paulo, às 13h28, desta sexta-feira (9). A aeronave é da companhia Voepass, antiga Passaredo, saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h58, e pousaria no Aeroporto Internacional de Guarulhos às 13h50.

A companhia aérea confirmou a queda da aeronave envolvendo o voo 2283. No avião tinham 58 passageiros e quatro tripulantes. A companhia divulgou o telefone 0800 9419712, disponível 24h, para prestar informações a todos os passageiros, familiares e colaboradores.

Em agenda em Santa Catarina, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu um minuto de silêncio para as vítimas da aeronave. “Tenho que ser o portador de uma notícia muito ruim. Queria que todos se colocassem de pé para que a gente faça um minuto de silêncio pela queda do avião. Parece que todos morreram. Queria pedir um minuto de silêncio para as vítimas”, pediu o petista.

Transmito meus sentimentos aos familiares e amigos das vítimas da queda de um avião em Vinhedo. Que Deus conforte seus corações neste momento de dor. — Geraldo Alckmin 🇧🇷 (@geraldoalckmin) August 9, 2024

O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa, afirmou que a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) estão adotando ações para o atendimento nos aeroportos e apurando as informações pertinentes ao caso.

“Lamento profundamente o acidente envolvendo aeronave de passageiros, ocorrida em Vinhedo-SP. Manifestamos nossa solidariedade às vítimas dessa tragédia e seus familiares. Informo que falei com o Presidente Lula e com o Governador Tarcísio sobre o episódio. O Governo Federal ao lado do Governo do Estado de São Paulo está acompanhando todas as ações para o enfrentamento dessa trágica situação”, disse.

Recebi a triste notícia da queda de um avião com 62 pessoas em Vinhedo, no estado de São Paulo, no início desta tarde. Envio minha solidariedade e meu abraço aos familiares e amigos das vítimas, que enfrentam este momento tão difícil. — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) August 9, 2024

Em nota, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também se solidarizou com os familiares das vítimas. “Que as causas do acidente sejam identificadas com celeridade, e que os familiares recebam todas as informações necessárias neste momento difícil para todos”, diz o texto.