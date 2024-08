Avião de médio porte cai na região de Vinhedo (SP) Aeronave, com capacidade para 68 passageiros, fazia o percurso entre Cascavel, no Paraná, e Guarulhos, em São Paulo São Paulo|Do R7 09/08/2024 - 14h02 (Atualizado em 09/08/2024 - 14h15 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Avião de médio porte cai na região de Vinhedo Reprodução RECORD

Um avião de médio porte caiu no bairro Capela, em Vinhedo, interior de São Paulo, às 13h28, desta sexta-feira. A aeronave da companhia VOEPASS, antiga Passaredo, com capacidade de 68 passageiros, saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h58, e pousaria no Aeroporto Internacional de Guarulhos às 13h50.

O R7 entrou em contato com a companhia aérea, que informou que está apurando o fato. O voo seria de número 2Z2283.

Ao vivo no #BalançoGeral: avião de médio porte acaba de cair na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo



➡️ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/EsiKDUNakY pic.twitter.com/zeCrTDrS5T — Balanço Geral (@balancogeral) August 9, 2024

O avião é um ATR-72-500, fabricado em 2010, e estava em situação regular junto à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

De acordo com informações do Balanço Geral, os hospitais de Campinas, Jundiaí e região já foram mobilizados para receber os passageiros e a tribulação.