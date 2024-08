Balcões de atendimento em Congonhas têm filas após aeroporto de Florianópolis fechar Terminal da capital catarinense está inoperante desde a madrugada desta segunda-feira devido a um incidente com avião da Azul São Paulo|Do R7 12/08/2024 - 13h18 (Atualizado em 12/08/2024 - 13h18 ) ‌



Congonhas é ponto de partida da maioria dos voos com destino a Florianópolis RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 12.08.2024

O aeroporto de Congonhas, na capital paulista, registrava filas nos balcões das companhias aéreas na manhã desta segunda-feira (12), em meio ao fechamento total do aeroporto de Florianópolis (SC). As operações foram suspensas durante a madrugada devido a um incidente na pista envolvendo um avião da Azul.

Congonhas é o principal ponto de partida da maioria dos voos com destino a Florianópolis. A administradora do aeroporto da capital catarinense afirma que 35 chegadas e partidas foram afetadas nesta segunda-feira.

Após o episódio, um voo da Gol de Buenos Aires a Florianópolis foi alternado para Curitiba. Outro, da Latam, que havia partido de Santiago, pousou em Montevidéu. Outros dois pousos de aeronaves da Latam que saíram de São Paulo ocorreram no aeroporto de Navegantes, no litoral norte de SC.

Os pneus do jato Embraer E195-E2 da Azul estouraram no momento do pouso, por volta das 2h. O voo 4225 havia partido de Belo Horizonte (Confins). Todos os passageiros desembarcaram em segurança.

A orientação da administradora do aeroporto é que passageiros com passagens marcadas para esta segunda-feira entrem em contato com as companhias aéreas para obter informações e realizar a remarcação dos voos.