Bando incendeia carros, fecha via com ônibus e atira na GCM em roubo a caixa eletrônico em SP Ao menos oito suspeitos tentaram levar dinheiro de terminal em supermercado na Estrada da Barragem, em Parelheiros, na zona sul São Paulo|Augusta Ramos, da Agência RECORD 09/03/2025 - 09h21 (Atualizado em 09/03/2025 - 09h21 ) twitter

Quadrilha usou um ônibus para fechar a Estrada da Barragem e atrapalhar policiais Montagem/Reprodução/Record

Uma quadrilha fugiu após montar uma barricada com carros incendiados, atravessar um ônibus numa estrada e atirar contra a GCM (Guarda Civil Metropolitana) numa tentativa de roubo a caixa eletrônico em Parelheiros, na zona sul de São Paulo, na madrugada deste domingo (9).

Os agentes da GCM informaram à RECORD que um grupo com cerca de oito suspeitos tentou estourar o terminal em um mercado na Estrada da Barragem, por volta das 4h30.

Uma equipe da corporação voltava para a base, quando, na mesma via, avistou o veículo no sentido contrário. Havia quatro pessoas no carro, e os passageiros começaram a disparar contra os agentes, que revidaram.

No local, os guardas viram que havia uma barricada montada com dois carros incendiados e um ônibus atravessado, o que impediu o deslocamento da equipe, que se abrigou na área de mata.

Outras equipes da GCM e da Polícia Militar também foram deslocadas para o endereço. Nenhum dos agentes ficou ferido.

Ainda conforme os guardas, a quadrilha usou artefatos explosivos para acessar o caixa, e parte deles está no local. O endereço segue isolado, e os veículos foram preservados para a perícia.

O 101° Distrito Policial, do Jardim da Imbuias, recebe as ocorrências da área.

