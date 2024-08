Boi é baleado e morre no meio da rua em cidade da Grande SP Polícia Militar acertou o animal após ser acionada para conter o bicho, que estava agressivo e oferecia riscos aos moradores São Paulo|Letícia Assis, da Agência RECORD 21/08/2024 - 13h25 (Atualizado em 21/08/2024 - 14h24 ) ‌



Polícia Militar neutralizou o animal que corria pelas ruas de Mauá, na Grande São Paulo Reprodução/Record – 21.08.2024

A PM (Polícia Militar) foi acionada para conter um boi que circulava pela pelas ruas do bairro RP8, em Mauá, na região metropolitana de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (21). O animal morreu após ser baleado.

Segundo o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), houve um chamado inicial para as equipes do Corpo de Bombeiros. No local, ao constatarem se tratar de um animal na via, a corporação acionou o Centro de Zoonoses.

Posteriormente, a PM foi acionada novamente para uma ocorrência envolvendo um animal agressivo no endereço. Agentes da 1ª Companhia do 30° Batalhão foram até o local e encontraram o boi.

Ainda segundo a polícia, com a chegada das equipes houve a necessidade de contenção do animal. Os policiais dispararam contra o bicho, que morreu ainda no local.

Imagens flagradas pelo helicóptero da RECORD mostram o animal caído na via. A área foi isolada por viaturas da PM.

O 4° Distrito Policial de Mauá, responsável pela área, informou não possuir conhecimento sobre a ocorrência.