CAIXA Cultural São Paulo celebra 35 anos Espaço comemora três décadas e conta com museu e programação cultural gratuita São Paulo|Do R7 29/11/2024 - 16h04 (Atualizado em 29/11/2024 - 16h04 )

Divulgação

A CAIXA Cultural São Paulo comemora 35 anos de história neste ano, proporcionando arte e cultura aos visitantes do prédio histórico situado na Praça da Sé, no centro da cidade.

O edifício, construído na década de 1930 para ser a sede da CAIXA em São Paulo, é uma monumental construção no estilo art déco, ornada com detalhes em latão, bronze, aço escovado e mármore. Até hoje se destaca pela imponência da fachada e pelo acabamento artesanal das instalações. Em 29 de agosto de 1989, data do cinquentenário do edifício, foi oficialmente inaugurado o Museu da CAIXA, embrião do que hoje é a CAIXA Cultural São Paulo.

Economia popular

Uma das formas mais interessantes de compreender a história de um povo é esmiuçar as suas relações econômicas; é o que promete o acervo permanente do Museu da CAIXA, localizado na CAIXA Cultural São Paulo, no centro da capital. A uma distância de cerca de dois minutos de caminhada da Estação da Sé, o acervo do museu remete aos primeiros tempos da poupança, do penhor, das loterias, da habitação, e outros produtos que moldaram a economia popular brasileira.

Divulgação

A experiência é interessante para todos os públicos e idades, uma vez que a exposição, de alguma forma, homenageia várias gerações de brasileiros e a maneira como organizaram suas vidas financeiras no País. Vale dizer que a visitação ao Museu da CAIXA Cultural é gratuita, e o espaço se mantém aberto entre terça e domingo, sem necessidade de agendamento. Há outras atrações gratuitas na CAIXA Cultural, como exposições, shows e vivências.

Próximas atrações

O espaço ainda receberá a exposição inédita Nelson Leirner, que propõe um passeio pelo “parque de diversões” que era a mente de Nelson Leirner, talvez um dos mais versáteis artistas contemporâneos. A mostra fica em cartaz de 23 de novembro a 23 de fevereiro de 2025, com mais de 70 trabalhos do artista, entre objetos, pinturas, colagens e outros, com curadoria de Agnaldo Farias.

Famoso por utilizar meios e mídias pouco tradicionais, Leirner estudou engenharia têxtil e pintura na década de 1950. O resultado dessa base é a construção de uma história versátil e bem-humorada que estará em evidência nos trabalhos produzidos nos últimos 20 anos da vida de Leirner reunidos nesta exposição, que foi pensada de maneira inédita para a CAIXA Cultural.

Serviço:

Museu CAIXA Cultural

CAIXA Cultural São Paulo - Praça da Sé, 111 - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo/SP

Horário: de terça a domingo, das 9h às 18h

Classificação: Livre

Entrada franca. Acesso a pessoas com deficiência

[Exposição] Nelson Leirner: Parque de Diversões

CAIXA Cultural São Paulo - Praça da Sé, 111 - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo/SP

Visitação: 23 de novembro a 23 de fevereiro de 2025

Horário: de terça a domingo, das 9h às 18h

Classificação: Livre

Entrada franca. Acesso a pessoas com deficiência

Para saber mais sobre a CAIXA Cultural e conferir a programação, acesse www.caixa.gov.br/cultura