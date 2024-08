Caminhão desgovernado bate em pelo menos quatro carros na Grande São Paulo Um dos automóveis atingidos chegou a capotar; Corpo de Bombeiros ainda não informou o número de vítimas São Paulo|Do R7, com Camila Joseph e Isabelle Gandolphi, da Agência RECORD 21/08/2024 - 09h26 (Atualizado em 21/08/2024 - 10h27 ) ‌



Caminhão que causou acidente estaria sem os freios Reprodução/AGÊNCIA RECORD

Um caminhão desgovernado, supostamente sem freios, bateu em pelo menos quatro carros e em uma moto, na avenida Pacaembu, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, no começo da manhã desta quarta-feira (21).

Imagens feitas por pessoas que passavam pelo local mostram os veículos destruídos após o acidente. Um dos automóveis chegou a capotar com o impacto.

Em um dos vídeos é possível ver uma equipe do Corpo de Bombeiros socorrendo uma pessoa ao lado do carro capotado. A corporação, no entanto, não informou ainda o número de vítimas. A Polícia Civil vai investigar o caso.