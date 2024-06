Campos Neto recebe maior honraria da Assembleia Legislativa de São Paulo Homenagem foi proposta pelo deputado Tomé Abduch, em reconhecimento à carreira do presidente do Banco Central

Alto contraste

A+

A-

Campos Neto recebe maior honraria da Assembleia (Reprodução/Youtube Alesp - 10/06/2024)

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi homenageado nesta segunda-feira (10), na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), por indicação do deputado estadual Tomé Abduch (Republicanos-SP), vice-líder do governo. Campos Neto recebeu o Colar de Honra ao Mérito Legislativo do estado, a maior condecoração do Legislativo estadual, em reconhecimento à sua contribuição para o desenvolvimento social, cultural e econômico de São Paulo.

O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB-SP), esteve presente no evento e, durante seu discurso, destacou que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem uma visão voltada para o futuro do país, com especial atenção aos mais pobres. “Você vai deixar um grande legado, assim como o seu avô,” afirmou Nunes.

Depois do discurso do prefeito, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), explicou que Roberto Campos Neto ensinou a responsabilidade de lidar com a política monetária e destacou sua contribuição tanto no governo anterior quanto no atual. “Roberto Campos Neto pensa no futuro, quer fazer a diferença, quer ajudar, quer estender a mão. Sorte de quem percebe isso,” afirmou o governador.

“Roberto Campos Neto é um dos maiores exemplos de meritocracia que este país já viu. Por isso, tomei a iniciativa de conceder a ele a mais prestigiosa homenagem da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Na liderança do Banco Central do Brasil, ele tem demonstrado que o rigor técnico e a autonomia devem guiar nosso caminho, afastando-se de qualquer ideologia”, disse o deputado estadual Tomé Abduch.

Publicidade

“Eu sou deputado recém eleito aqui da casa mas também sou economista, eu vou falar muito mais como economista do que como deputado, mas talvez as pessoas aqui não tenham noção do quão importante é a independência do Banco Central e o quanto isso pode ajudar e fortalecer principalmente os mais pobres desse país”, alegou o deputado Léo Siqueira (Novo-SP)

Depois da cerimônia na Alesp, o governador Tarcísio de Freitas ainda ofereceu um jantar ao presidente do Banco Central, que também reuniu integrantes do mercado financeiro brasileiro e empresários no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.