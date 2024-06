Campos Neto receberá maior honraria da Assembleia Legislativa de São Paulo Homenagem foi proposta pelo deputado Tomé Abduch, em reconhecimento à carreira do presidente do Banco Central

Roberto Campos Neto será homenageado na Alesp (Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agênc/abio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - 25.04.2024)

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, será homenageado nesta segunda-feira (10) na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo).

Na solenidade, requerida pelo deputado Tomé Abduch (Republicanos), Campos Neto receberá o Colar Honra ao Mérito, a maior honraria do legislativo do estado.

O evento contará com a presença do governador Tarcísio de Freitas, e do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. O ex-presidente Michel Temer também foi convidado para a honraria. No convite da solenidade, Abduch destaca que se trata de um evento apartidário, que visa reconhecer a carreira relevante de Campos Neto.

Após a cerimônia na Alesp, o governador Tarcísio de Freitas oferecerá um jantar ao presidente do BC, que reunirá também integrantes do mercado financeiro brasileiro e empresários. O encontro é tratado como um jantar de amigos, e ocorrerá no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.