Canil clandestino é descoberto na zona leste de SP; um homem é preso Policiais encontraram no local cerca de 15 cachorros, todos em situações precárias, que foram encaminhados a uma ONG da região

Cães que estavam em residência da zona lestes Divulgação/Polícia Civil

Um homem foi preso por manter cachorros em um canil clandestino, na Rua Domingos de Martins Pacheco, número 30, no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo, na tarde desta quinta-feira (4).

Segundo informações da Polícia Civil, o denunciante informou que estava sentindo um mau cheiro e diversos latidos vindo da casa de um vizinho.

Chegando ao local indicado, os policiais encontraram cerca de 15 cachorros, todos em situações precárias.

De acordo com os agentes, um dos cães está cego. Além disso, alguns dos animais estão com problemas na pele, já que vivem no meio da sujeira.

O dono da residência, onde o canil foi encontrado, informou que mantinha os cachorros no local, para que eles procriassem e os filhotes fossem vendidos.

Os animais serão destinados a uma organização não governamental (ONG) da região. O homem foi conduzido ao 59° Distrito Policial, do Jardim dos Ipês, onde o caso foi registrado.

