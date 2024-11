Carro da mãe de Deolane Bezerra é furtado em SP, e influenciadora faz apelo: ‘Devolvam’ As duas estão com bens bloqueados pela Justiça em uma operação que apura jogos ilegais na internet São Paulo|Do R7 08/11/2024 - 11h06 (Atualizado em 08/11/2024 - 11h23 ) twitter

Mãe de Deolane Bezerra tem o carro furtado em São Paulo Reprodução/Instagram/@dra.deolanebezerra

A influenciadora Deolane Bezerra usou suas redes sociais nesta sexta-feira (8) para relatar o furto do carro de sua mãe, ocorrido na madrugada, na zona leste da capital paulista.

Nos stories do Instagram, ela pediu ajuda aos seguidores.

“Atenção, pessoal do Tatuapé, Anália Franco, Vila Diva e região. Acabaram de roubar o carro da minha mãe aqui em frente ao prédio do Gilliard. Devolvam o carro dela”, disse a influenciadora.

Sua mãe, Solange Bezerra pediu ajuda, já que, segundo ela, aquele é o único veículo da família. “Só tem esse, o resto tá tudo preso”, disse, em referência aos bens das duas que foram bloqueados pela Justiça em uma investigação envolvendo jogos ilegais.

Mais tarde, em outro story, Deolane explicou o ocorrido: “Gente, não foi roubo, foi furto, tá? Porque roubo tem que ter violência ou grave ameaça. Nós subimos para o apartamento e, quando descemos, o carro não estava mais no lugar. Aí, sabe quando a gente procura pra ver se deixou em outro lugar? Não tava”, contou ela, dando risadas.

Jogos ilegais

Deolane Bezerra está sendo investigada em um processo sobre o uso de jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Em outubro, ela foi convocada a depor sobre as acusações, mas apresentou um habeas corpus, concedido pelo ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), e não compareceu à audiência.

A influenciadora e a mãe foram detidas durante as investigações da operação Integration, conduzida pela Polícia Civil de Pernambuco. Ela é suspeita de ter criado um site de apostas com o objetivo de lavar dinheiro fruto de jogos ilegais. As duas respondem ao processo em liberdade.

