Casal de policiais reage a assalto e atira em suspeitos; veja o vídeo Nenhum dos autores foi localizado. Segundo a vítima, um deles foi baleado na ação São Paulo|Augusta Ramos e André Carvalho, da Agência RECORD 11/11/2024 - 09h58 (Atualizado em 11/11/2024 - 19h34 )

Suspeitos fugiram após tentarem roubar um casal de policiais militares em Santo André, no Grande ABC Paulista, na noite do último domingo (10). Um circuito de segurança flagrou a ação que aconteceu no bairro Vila Paraíso.

Os policiais estavam em um carro cinza, modelo Tracker, quando foram abordados pelos suspeitos que estavam de moto. O garupa parece carregar uma arma.

O PM realiza pelo menos sete disparos e, segundo ele, pelo menos um atingiu o garupa da moto. Rastros de sangue foram encontrados no endereço.

Após o crime, a dupla fugiu. Até o momento, ninguém foi detido.

O caso foi encaminhado ao 1º (DP) Distrito Policial de Santo André.