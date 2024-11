Casal é preso com mais de 100 quilos de cocaína em rodovia de SP Além da droga, os agentes apreenderam 1.500 cigarros eletrônicos com derivados de maconha, cerca de 10 mil anabolizantes e remédios abortivos São Paulo|Do R7 24/10/2024 - 21h15 (Atualizado em 24/10/2024 - 21h15 ) twitter

O casal partiu de Foz do Iguaçu, no Paraná, e tinham como destino a cidade de São Paulo Divulgação/SSP

A Polícia Militar Rodoviária prendeu um casal que transportava mais de 100 quilos de pasta base de cocaína, 1,5 mil cigarros eletrônicos com derivados de maconha e cerca de 10 mil unidades de medicamentos anabolizantes e abortivos.

Durante operação conjunta com a Polícia Federal na rodovia Raposo Tavares, nesta quarta-feira (23), os agentes abordaram uma carreta ocupada por um homem e uma mulher na região de Itapetininga, interior de São Paulo.

Ao abordarem o casal, os militares notaram o nervosismo da dupla e, ao revistarem o veículo, a suspeita foi confirmada. A equipe encontrou diversas caixas com drogas e produtos ilegais. Segundo informações divulgadas pela polícia, o casal havia pegado a carga em Foz do Iguaçu, no Paraná, com destino à capital paulista.

Os suspeitos foram levados ao Departamento de Polícia Federal em Sorocaba, onde permanecem presos por tráfico internacional de drogas e contrabando.

