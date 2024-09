Causa do apagão que deixou quase 1 milhão sem luz no sábado em SP foi uma pipa Segundo a eletrobras, a pipa atingiu a subestação de Guarulhos, provocando curto-circuito, que desligou o sistema São Paulo|Do R7 02/09/2024 - 16h24 (Atualizado em 02/09/2024 - 16h30 ) ‌



Pipa atinge subestação de Guarulhos e provoca curto-circuito Divulgação/Eletrobras

A Eletrobras informou nesta segunda-feira (2) que o desligamento da SE Guarulhos que deixou sem energia elétrica várias regiões de São Paulo e de Guarulhos, por quase três horas, no sábado (31), foi causado por curto-circuito provocado por uma pipa. O apagão afetou 942,5 mil clientes da Enel-SP e da EDP, de Guarulhos, na Grande SP.

Segundo a Eletrobras, às 17h30 do sábado, a pipa atingiu o primeiro barramento da subestação. O curto-circuito gerou o acionamento dos sistemas de proteção, para impedir danos maiores aos equipamentos, e desligou o primeiro barramento.

“Doze segundos depois, uma rabiola construída com linha metálica, contendo alumínio em sua composição, atinge o segundo barramento e causa um novo curto-circuito nesse último. O acionamento de equipamentos de proteção ocorre novamente conforme previsto e leva ao desligamento total da subestação, composta por dois barramentos”, explicou em nota.

Foram afetados 13,5% dos clientes da área de concessão da EDP São Paulo, que atende o município de Guarulhos, e 8% dos clientes da Enel São Paulo, que atende a capital paulista e boa parte da Região Metropolitana, informaram as empresas, em notas divulgadas neste domingo, 1º de setembro.

No caso da Enel SP, segunda maior distribuidora de energia do país, com 7,5 milhões de unidades consumidoras (UCs), 650 mil clientes ficaram sem energia. Já no caso da EDP, dos 2,16 milhões de Ucs, 292,5 mil foram afetados.

Somente no ano de 2023 a Eletrobras registrou cinco incidentes em subestações provocados por pipas. “Soltar pipas ou balões e fazer queimadas em locais próximos a linhas de transmissão é um risco de vida para as pessoas e também um risco para o funcionamento da rede elétrica”, afirma a Eletrobras.