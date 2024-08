Cenipa encerrará na segunda ação incial da investigação da queda do avião em Vinhedo Investigação avançará para a análise de dados em que são examinados, entre outras coisas, fatores humanos e equipamentos São Paulo|Carlos Eduardo Bafutto, do R7, em Brasília 11/08/2024 - 18h16 (Atualizado em 11/08/2024 - 18h35 ) ‌



Destroços serão retirados pela Voepass após liberação do Cenipa Reprodução / RECORD

A Força Aérea Brasileira divulgou nota neste domingo (11) informando que os trabalhos da ação incial da investigação sobre a queda do avião em Vinhedo devem terminar na segunda-feira (12). O desastre matou na última sexta-feira (9) 62 pessoas sendo 58 passageiros e quatro tripulantes.

De acordo, com o comunicado, após a conclusão dessa fase, a investigação avançará para a análise de dados. “Neste estágio, serão examinadas as atividades relacionadas ao voo, ao ambiente operacional e aos fatores humanos, bem como um estudo pormenorizado de componentes, equipamentos, sistemas, infraestrutura, entre outros”, diz a nota.

A Força Aérea informou ainda que a retirada dos destroços do avião do local ficará a cargo da Voepass, empresa aérea que operava o voo. “Será de responsabilidade do explorador da aeronave providenciar e custear a higienização do local, dos bens e dos destroços de modo a evitar prejuízos à natureza, à segurança, à saúde, ou à propriedade de outrem ou da coletividade,” conclui o comunicado.

A aeronave do voo 2283 caiu no bairro de Capela, na sexta-feira (9), por volta das 13h28. O avião da companhia Voepass, antiga Passaredo, saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h58, e tinha como destino o Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Agência que atuou em caso Air France ajuda na investigação

Equipes da França chegaram ao Brasil para colaborar com a investigação do acidente. gentes do escritório de Investigações e Análises para a Segurança da Aviação Civil, agência francesa que investiga acidentes aéreos, chegaram na manhã deste domingo (11), ao local da queda em Vinhedo, interior de São Paulo. O órgão é o mesmo que investigou as causas do desastre da Air France, de 2009, em um voo entre o Rio e Paris.

A agência francesa foi convidada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, ligado à FAB (Força Aérea do Brasil), para participar da apuração das causas da tragédia. O avião foi fabricado pela empresa franco-italiana ATR.

Representantes da ATR também são esperados em Vinhedo, no interior de São Paulo, para acompanhar a retirada dos motores da aeronave. Este é o acidente aéreo com maior número de vítimas em solo brasileiro desde 2007.

Veja abaixo a íntegra da nota da Força Aérea Brasileira

“A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), atua desde a última sexta-feira (09/08) em Vinhedo (SP), local do acidente aeronáutico envolvendo a aeronave de matrícula PS-VPB.

Os investigadores do CENIPA têm previsão de encerrar os trabalhos da Ação Inicial nesta segunda-feira (12/08).

Após a conclusão da Ação Inicial, a investigação avançará para a fase de Análise de Dados. Neste estágio, serão examinadas as atividades relacionadas ao voo, ao ambiente operacional e aos fatores humanos, bem como um estudo pormenorizado de componentes, equipamentos, sistemas, infraestrutura, entre outros.

Em relação à retirada da aeronave do local, de acordo com art. 88–Q do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) e com a Norma do Sistema do Comando da Aeronáutica (NSCA) 3-13, no item 4.5.2, após a liberação por parte do Investigador-Encarregado do CENIPA e do responsável pela investigação policial, será de responsabilidade do explorador da aeronave providenciar e custear a higienização do local, dos bens e dos destroços de modo a evitar prejuízos à natureza, à segurança, à saúde, ou à propriedade de outrem ou da coletividade.”