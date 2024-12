CET realiza entrega do 14° Prêmio de Educação de Trânsito Cerimônia aconteceu no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo nesta quarta-feira (4); vencedores de 15 categorias foram contemplados São Paulo|Do R7 04/12/2024 - 18h17 (Atualizado em 04/12/2024 - 18h28 ) twitter

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) promoveu, nesta quinta-feira (4), a cerimônia do 14º Prêmio CET de Educação de Trânsito. O evento aconteceu no CRC-SP (Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo) e contemplou os vencedores de 2024.

A premiação tem 15 categorias da educação infantil até o ensino universitário, incluindo educadores, motoristas, motociclistas, ciclistas, idosos e qualquer pessoa maior de 16 anos que estude ou more na cidade de São Paulo.

Neste ano, o tema do concurso era: “Mobilidade segura é para todos: Respeito no trânsito é respeito pela vida!”, com o objetivo de incentivar a reflexão, criatividade e produção de trabalhos voltados para a segurança no trânsito. No total, foram 7.941 inscrições e 5.561 trabalhos recebidos.

Os vencedores de cada categoria receberam, respectivamente: 1º lugar - R$ 7.000; 2º lugar - R$ 5.000; 3º lugar - R$ 4.000. Vale lembrar que todos que enviaram trabalhos receberam um certificado de participação no concurso. Já os vencedores ganharam um certificado com a classificação alcançada.

‌



Cerimônia de entrega aos vencedores aconteceu nesta quarta (4) Divulgação

Confira, a seguir, a lista dos premiados:

Categoria 1 – Alunos do Ensino Infantil (3 anos ou mais) | Colagem com papel crepom

1º Colocado: 04120 – Matheus Willians Oliveira dos Santos

‌



2º Colocado: 06412 – Henrique Andre de Mello

3º Colocado: 01057 – Annie Quadri Freitas de Queiroz

‌







Categoria 2 – Alunos do Ensino Fundamental (1º ao 3º ano) | Desenho sem frase

1º Colocado: 00058 – Clarice Fernandes Rosa

2º Colocado: 00415 – Davi Batista Neves

3º Colocado: 00103 – Josué Santana de Almeida





Categoria 3 – Alunos do Ensino Fundamental (4º ou 5º ano) | Pintura

1º Colocado: 07647 – Fernando Paiani Ludgero

2º Colocado: 05674 – Samuel Cardoso dos Santos

3º Colocado: 04742 – Ana Helena Iesca Nascimento





Categoria 4 – Alunos do Ensino Fundamental (6º ou 7º ano) | Desenho com uma frase

1º Colocado: 03973 – Agatha Pereira Figueiredo

2º Colocado: 06359 – Guilherme Alves Santos

3º Colocado: 04839 – Daniela Santos





Categoria 5 – Alunos do Ensino Fundamental (8º ou 9º ano) | Ideia de adesivo (Desenho, Frase ou Desenho com Frase)

1º Colocado: 05486 – Lais Caixeta Cotrim

2º Colocado: 04425 – Bianca Condutta de Lima e Silva

3º Colocado: 02702 – Liz Farias Kablukow





Categoria 6 – Alunos do Ensino Médio | Paródia Musical

1º Colocado: 00076 – Philip Jordan

2º Colocado: 07532 – Raquel Firmino Soares

3º Colocado: 00824 – Victor Alexandre Miquelino Sardinha

Evento foi realizado no CRC-SP (Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo) Divulgação

Categoria 7 – Alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Frase para Campanha Educativa

1º Colocado: 02236 – Cristhiani Martinez Meireles

A vida é um ciclo, hoje por mim, amanhã por você, por isso, respeite-a, amor multiplicado por respeito é igual a trânsito seguro e mobilidade segura.

2º Colocado: 01608 – Roberto Carlos de Oliveira

No trânsito, vá sempre na direção da gentileza, segurança e respeito, pois não só uma vida importa, mas sim todas.

3º Colocado: 03672 – Lavínia Helena Salvador Correia

Respeitar a vida no trânsito não é apenas seguir as regras, mas também cultivar empatia e responsabilidade, reconhecendo o valor de cada vida na estrada.

Categoria 8 – Universitários | Notícias que gostariam de ver nas Redes Sociais

1º Colocado: 03892 – Matias Cardoso Grande

2º Colocado: 06062 – Thiago Henrique da Costa Oliveira

3º Colocado: 07232 – Pedro Henrique do Amaral Santana





Categoria 9 – Pessoa Idosa | Histórias do Trânsito na Sua Infância

1º Colocado: 07564 – Edes Amorim

2º Colocado: 04702 – Maria Antonia Jorge Braga

3º Colocado: 07146 – Marcos do Nascimento Araújo





Categoria 10 – Educador | Ideia de Adesivo (Desenho, Frase ou Desenho com Frase)

1º Colocado: 06414 – Ilma Zukowski Jardim

2º Colocado: 06907 – Sílvia Lopes de Oliveira

3º Colocado: 04066 – Maria Adelaide Galvão de Almeida





Categoria 11 – Condutor Duas Rodas | Fotografia

1º Colocado: 06264 – Alex Gomes Peixoto

2º Colocado: 06880 – Fabricio de Jesus Vieira

3º Colocado: 07309 – Leonardo Breviglieri Gepp





Categoria 12 – Condutor | Histórias com Pedestre(s)

1º Colocado: 00260 – Roberto Andriska de Lima

2º Colocado: 04335 – Claudia Pezzim Guimarães Fernandes

3º Colocado: 05642 – Geraldo Vieira Couto





Categoria 13 – Cidadão | Notícias que gostariam de ver nas Redes Sociais

1º Colocado: 03083 – Carlos Eduardo Ferreira da Silva

2º Colocado: 07264 – Cleiton Jesus Santos

3º Colocado: 06644 – Leonardo Soares de Sena Gusman

Manuela Lie Okuda de Almeida venceu na categoria 14 Divulgação

Categoria 14 – Servidores, estagiários e respectivos familiares SMT (DTP, DAF) CET e SPTrans até 17 anos de idade | Desenho

1º Colocado: 04052 – Manuela Lie Okuda de Almeida

2º Colocado: 00012 – Gabriel Moreno

3º Colocado: 01590 – Giovanna Borges de Lima





Categoria 15 – Servidores, estagiários e respectivos familiares SMT (DTP, DAF) CET e SPTrans com 18 anos de idade ou mais | Frase para Campanha Educativa

1º Colocado: 00105 – Maria Clara Santos do Monte

2º Colocado: 06144 – Adriana Dalva de Souza Martins

3º Colocado: 00330 – Rodrigo Gorga Cavero





Além deles, três escolas foram contempladas com reconhecimento de Honra ao Mérito, são elas:

Honra ao Mérito – Escola Municipal EMEF Professora Alice Meirelles Reis

Honra ao Mérito – Escola Estadual EE Professor Benedito Ferreira de Albuquerque

Honra ao Mérito – Escola Particular Colégio Filomena de Marco