Chuva forte com raios se espalha pela Grande SP; veja previsão do tempo Na zona sul da capital, pode haver queda de granizo e intensas rajadas de vento São Paulo|Do R7, com Estadão Conteúdo 28/03/2025 - 16h59 (Atualizado em 28/03/2025 - 17h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Defesa Civil Estadual diz que chuva forte, com raios e ventos, já se espalha pela zona sul e região metropolitana Paulo Pinto/Agência Brasil - 18.2.2025

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo emitiu alerta para risco de alagamentos em toda a cidade nesta sexta-feira (28). Na zona sul da capital, pode haver queda de granizo e intensas rajadas de vento.

De acordo com a Defesa Civil Estadual, a chuva forte, com raios e ventos, já está se espalhando pela zona sul e região metropolitana, como Itapecerica do Serra e Mogi das Cruzes. “Tenha cuidado nas próximas horas”, alerta a pasta.

“Áreas de instabilidade vindas da região de Juquitiba, começam a atuar na capital paulista de forma isolada e forte, com lento deslocamento. Imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo mostram chuva forte com potencial para queda de granizo na zona sul, nas subprefeituras de Parelheiros e M Boi Mirim”, afirma o CGE.

Para amenizar os efeitos dos alagamentos, o CGE tem as seguintes recomendações:

‌



Evite transitar em ruas alagadas;

Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas;

Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas

Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego pelo número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.

Números importantes:

‌



199 - Defesa Civil

192 - SAMU

156 - Reclamações e dúvidas sobre assuntos relacionados à cidade de SP

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Previsão para o fim de semana

Segundo o CGE, o sábado (29) será ensolarado com termômetros na madrugada ao redor dos 19°C e com temperatura máxima prevista de 30°C no período da tarde.

A umidade do ar deve registrar índices mínimos de 45% nas horas mais quentes do dia. “A infiltração da brisa marítima no fim da tarde proporciona condições favoráveis para a ocorrência de chuva pontuais e rápidas sobre a RMSP”, diz o órgão.

‌



No domingo (30), o padrão atmosférico não muda muito, de acordo com o CGE. Madrugada com temperatura média na casa dos 19°C e durante a tarde faz calor, com previsão de máxima em torno dos 30°C.

Os percentuais mínimos de umidade do ar se mantêm ao redor dos 43%. “Entre o meio e o fim da tarde as chuvas devem ocorrer de forma rápida e isolada, sem uma região preferencial para o início das precipitações.”