Ciclone traz a São Paulo fortes chuvas e rajadas de vento nesta sexta-feira (25) A expectativa é a de que os ventos cheguem a 90 km/h e que caia 70 milímetros de chuva em todo o estado São Paulo|Kaic Ferreira, do R7 25/10/2024 - 08h28 (Atualizado em 25/10/2024 - 08h28 )

Na última quarta-feira (23), cerca de 70 mil pessoas ficaram sem luz por conta das chuvas Paulo Pinto/Agência Brasil - 23.10.2024

O estado de São Paulo deve sofrer novamente com fortes pancadas de chuvas e intensas rajadas de vento ao longo desta sexta-feira (25).

Segundo o Climatempo, um ciclone extratropical e uma frente fria se formaram sobre a região sul do Brasil na última quinta-feira (24). Porém, durante a madrugada, os fenômenos avançaram e alcançaram o estado paulista.

Algumas regiões do estado já registraram tempestades no fim da noite de ontem e início do dia de hoje. Em Campinas, duas pessoas desapareceram após serem levadas pelas enxurradas.

O INMET (Instituto Nacional de Metereologia) e a Defesa Civil emitiram um alerta de tempestades e fortes ventos para São Paulo, incluindo a capital, toda a Baixada Santista e parte do Litoral Norte e Sul, onde as rajadas podem chegar a 70 km/h. As regiões leste, central e oeste do estado podem sofrer com ventos de até 90 km/h.

A expectativa é a de que o acumulado de chuvas em todo estado chegue a 70 milímetros.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo), toda a capital ficou em estado de atenção entre as 3h08 e 6h18 desta sexta-feira (25).

As regiões do Butantã, na zona oeste, e do Itaim Paulista, na zona leste, registraram mais de 30 milímetros de chuva nessas três horas.

Toda essa ventania foi provocada por grandes nuvens que se formaram por causa do calor, da grande umidade e pela queda de temperatura que está acontecendo entre o Brasil, Paraguai, Argentina e o Uruguai.