Com alta de incêndios florestais, SP amplia estado de alerta até sábado Focos ativos de incêndio atingem pelo menos dez cidades nesta terça-feira (10); tempo seco e calor aumentam o risco São Paulo|Do R7 10/09/2024 - 16h22 (Atualizado em 10/09/2024 - 16h22 ) ‌



Equipes atuam no combate ao incêndio no Pico das Cabras, em Campinas LEANDRO FERREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 10.09.2024

A Defesa Civil de São Paulo ampliou o estado de alerta até sábado (14) em todo o estado, devido à baixa umidade do ar e a onda de calor, que aumentam o risco de queimadas. Os municípios devem ter a atenção redobrada para grandes queimadas. Focos ativos de incêndio atingem pelo menos dez cidades (veja lista abaixo) nesta terça-feira (10).

Segundo o porta-voz da Defesa Civil, capitão Roberto Farina, as equipes passaram a divulgar o número de cidades com focos e não mais o número de incêndios. “A expectativa não é muito boa, realmente o cenário está complicado, com alerta até sábado”, afirmou Farina.

A previsão é de tempo seco e de altas temperaturas até o fim de semana, o que agrava a situação dos municípios.

São Paulo deverá ter chuva somente no domingo (15) e na segunda-feira (16), mas a intensidade deve ser fraca, chegando a até 18 milímetros. Pelo segundo dia consecutivo, a capital paulista ocupa o primeiro lugar em um ranking mundial de pior qualidade do ar, por conta do tempo seco.

‌



Para os próximos dias, as regiões norte, noroeste e oeste de São Paulo seguirão com tempo seco e sem condições para chuvas. As temperaturas continuam em elevação, com a URA (Umidade Relativa do Ar) em queda. Podendo atingir níveis abaixo dos 35%, que é considerado crítico.

A situação é parecida com a que deve ser enfrentada na capital paulista e na região metropolitana, onde as temperaturas podem chegar aos 33ºC e a umidade abaixo dos 35%.

‌



Nas regiões de Campinas, Sorocaba, Araraquara e Bauru, temperaturas máximas de 36ºC com umidade abaixo dos 20%. Em Franca, Barretos e Ribeirão Preto, temperaturas máximas de até 37º C, com umidade abaixo dos 20%.

Para a região de Itapeva, máxima de 36º C e umidade abaixo dos 25%. Na Região do Vale do Paraíba, temperatura máxima de 33º C com umidade abaixo dos 30% e na região da Serra da Mantiqueira a temperatura máxima chega aos 27º C com umidade abaixo dos 30%.

‌



A OMS (Organização Mundial de Saúde) recomenda como índice ideal de umidade relativa do ar entre 50% e 60%. Índices abaixo de 30% indica situação de alerta e abaixo de 12%, é considerado estado de emergência.

Recomendações para a saúde

O tempo seco também é muito prejudicial à saúde de pessoas e animais. A recomendação é o alto consumo de água, para manter a hidratação, uso de proteção contra o sol, evitar atividades físicas entre às 9h e às 17h, e uso de soro e colírio no nariz e nos olhos.

Veja os municípios com focos de incêndio

REGIÃO DE GUARULHOS

1 - MAIRIPORÃ

REGIÃO DE CAMPINAS

2 - BOM JESUS DOS PERDÕES

3 - CAMPINAS

4 - VALENTIM GENTIL (checando)

REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO

5 - ALTINÓPOLIS

REGIÃO DE BAURU

6 - DOIS CÓRREGOS

REGIÃO DE ARAÇATUBA

7 - SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ

REGIÃO DE FRANCA

8 - ITIRAPUÃ

9 - PEDREGULHO

REGIÃO METROPOLITANA

10 - SÃO PAULO (PERUS)

Os cuidados à população

• Ao avistar um foco de incêndio ou fumaça em grande intensidade, deixe o local imediatamente e abrigue-se. Informe imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) e a Defesa Civil (199).

• recomendações para a população contra queimadas e incêndios florestais, tais como:*

• Não solte balões. Balões que usam fogo podem provocar incêndios florestais.

• Evite acender fogueiras, especialmente próximo às matas e florestas.

• Não utilizar o fogo para fazer limpeza de terrenos ou queimar lixo. Faça descarte adequado de seus resíduos.

• Faça queima controlada somente quando permitido e com autorização da Cetesb.

• Em propriedades rurais, construa e mantenha aceiros limpos para evitar a propagação do fogo, principalmente próximo às estradas e rodovias e às áreas florestais.

• Cadastre-se para receber os alertas da Defesa Civil no seu celular. Basta enviar um SMS com o seu CEP para o número 40199.

Fonte: Defesa Civil do Estado de São Paulo