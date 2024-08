Companhia aérea corrige número de passageiros do avião que caiu em Vinhedo A aeronave decolou de Cascavel (PR), às 11h46, com destino ao Aeroporto de Guarulhos, com 57 passageiros e 4 tripulantes São Paulo|Do R7 09/08/2024 - 17h40 (Atualizado em 09/08/2024 - 18h45 ) ‌



Movimentação no local do acidente, em Vinhedo (SP) REBECA SCHUMACKER/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO - 09.08.2024

A Voepass Linhas Aéreas corrigiu no final da tarde desta sexta-feira o número de passageiros que estavam no voo 2283 - avião PS - VPB, que caiu na região de Vinhedo (SP). A aeronave decolou de Cascavel (PR) às 11h46 com destino ao Aeroporto de Guarulhos, com 57 passageiros e 4 tripulantes.

A companhia lamenta informar que todas as 61 pessoas a bordo do voo 2283 faleceram no local.

Anteriormente, o R7 publicou, com base em informações da empresa aérea Voepass, dona do avião, que eram 62 ocupantes na aeronave, sendo 58 passageiros e 4 tripulantes. A empresa aérea Voepass corrigiu a informação às 17h20. No total, eram 61 ocupantes a bordo, sendo 57 passageiros e 4 tripulantes.

“Neste momento, a Voepass Linhas Aéreas prioriza prestar irrestrita assistência às famílias das vítimas e colabora efetivamente com as autoridades para apuração das causas do acidente”, afirmou em nota.

Informações para familiares, colaboradores e interessados também podem ser obtidas por meio do telefone 0800 9419712, disponível 24h.

A companhia informa ainda que a aeronave PS-VPB, ATR-72, do voo 2283, decolou de CAC sem nenhuma restrição de voo, com todos os seus sistemas aptos para a realização da operação.