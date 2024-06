Corpo de adolescente arrastada por onda na Praia Grande é encontrado

Alto contraste

Menina estava na Praia de Ocian, na Praia Grande (Reprodução/Google Street View)

O corpo de uma adolescente de 14 anos, que desapareceu após ser arrastada por uma onda em Praia Grande, litoral sul de São Paulo, foi encontrado na orla, na tarde deste sábado (1º). Alexandra Vitória de Jesus Martins estava no mar, na Praia de Ocian, com o irmão, na sexta-feira (31).

Os dois estavam no mar, com a água na altura do umbigo, e decidiram ir para uma parte mais rasa, quando uma onda forte atingiu os irmãos, que foram arrastados para o fundo. O irmão disse que teve dificuldades para sair da água e, quando conseguiu, não viu mais a irmã.

De acordo com as informações do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), que fazia buscas por Alexandra desde ontem, o corpo da menina foi encontrado a aproximadamente 5 km do local em que ela desapareceu.

Os bombeiros foram acionados por um banhista, às 13h51, e foram informados de que havia um corpo na faixa de areia do bairro Vila Caiçara. O local não era sinalizado, nem contava com a presença de salva-vidas.

O corpo da vítima tinha características físicas compatíveis com as de Alexandra. A tia da adolescente fez o reconhecimento do corpo, que aguarda liberação para ser encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Praia Grande.

A família é moradora do bairro do Grajaú, zona sul da capital.

*Sob supervisão de Nayara Paiva