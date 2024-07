Corpo de mulher é encontrado carbonizado dentro de carro; namorado é suspeito do crime Bombeiros foram acionados para apagar o incêndio quando encontraram o corpo; caso aconteceu em Mauá, São Paulo

‌



Corpo carbonizado foi encontrado dentro de um carro em Mauá, SP Agência Record

O corpo de uma mulher foi encontrado carbonizado dentro de um carro em Mauá, na Grande São Paulo, na manhã desta terça-feira (9).

Segundo informações iniciais da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar, houve um acionamento para incêndio em veículo no endereço. Assim que chegaram no local, os agentes encontraram uma mulher dentro do veículo, carbonizada. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar o incêndio.

Antes do incêndio, também de acordo com a Guarda, havia outro carro aguardando a chegada da mulher.

A vítima estacionou ao lado do veículo que estava no local e, momentos depois, o motorista do carro foi embora. A suspeita é de que o namorado da mulher, que tem um carro da mesma marca, tenha cometido o crime. O casal estava junto havia pouco tempo.

O caso será apresentado no 1° Distrito Policial de Mauá.