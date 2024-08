Corpos do piloto e copiloto do avião que caiu em Vinhedo (SP) são identificados Corpos resgatados dos escombros da aeronave serão encaminhados para o IML central, em São Paulo São Paulo|Do R7 10/08/2024 - 11h30 (Atualizado em 10/08/2024 - 11h57 ) ‌



24 vítimas também já foram resgatadas, segundo informações do prefeito de Vinhedo (SP)

O Corpo de Bombeiros continua trabalhando neste sábado (10) no resgate dos corpos das vítimas do avião da Voepass que caiu na cidade de Vinhedo (SP) na tarde desta sexta-feira (9). Os resgatistas localizaram e identificaram os corpos do piloto Danilo Santos Romano e do copiloto Humberto de Campos Alencar e Silva. A informação é da Defesa Civil-SP.

Até o momento, apenas os corpos do piloto e copiloto foram reconhecidos. A identificação aconteceu através de exame datiloscópico, que analisa as impressões digitais da vítima.

Danilo Romano tinha 35 anos e se formou em 2009 em Aviação Civil pela Universidade Anhembi Morumbi. Ele já havia trabalhado na Avianca Brasil e também na Air Astana, empresa aérea do Cazaquistão.

A tripulação da aeronave da Voepass ainda contava com o copiloto Humberto Campos, de 61 anos, além das comissárias de bordo Débora Soper Ávila, de 28 anos e Rubia Silva de Lima, de 41 anos.

Mais de 20 corpos já foram resgatados durante a manhã deste sábado e as vítimas estão sendo transferidas para o IML central, em São Paulo, que tem maior capacidade de fazer as identificações necessárias.

Até o momento não se sabe a causa exata da queda da aeronave. A principal teoria é a de que acúmulo de gelo nas asas tenham tirado a estabilidade do avião, mas isso ainda não tem comprovação. O CENIPA fará as investigações para determinar o motivo do acidente que matou 62 pessoas.

A aeronave da Voepass saiu de Cascavel, no Paraná e ia para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O avião caiu sobre a cidade de Vinhedo, interior de São Paulo, cerca de 17 minutos antes do pouso.