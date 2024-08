‘Corpos estão como se estivessem sentados’, diz bombeiro sobre resgate em Vinhedo (SP) O capitão Michael Cristo, porta-voz da companhia, explicou que isso tem ajudado no trabalho e na identificação das vítimas São Paulo|Do R7 10/08/2024 - 17h21 (Atualizado em 10/08/2024 - 17h29 ) ‌



Avião caiu em um condomínio em Vinhedo (SP) e não há sobreviventes DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO - 09.08.2024

O trabalho do Corpo de Bombeiros no resgate dos corpos das vítimas do avião da Voepass, que caiu na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, continua neste sábado (10). Até o fechamento desta nota, 42 corpos foram retirados da aeronave e 37 foram levados ao IML para serem identificados.

Segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros, o capitão Michael Cristo, o avião caiu como se estivesse “chapado no chão” e isso tem ajudado no trabalho de resgate.

“Para quem viu imagens aéreas, a gente está com o desenho da aeronave no chão, então, a gente consegue ir identificando por fileiras. A gente está fazendo isso de propósito, indo da cabine para a cauda. Conforme localiza [os corpos] naquela fileira, os retira, identifica todos eles e parte para a próxima fileira”, explicou em conversa com a imprensa.

“Todos os corpos estão como se estivessem sentados nos seus respectivos assentos. Lógico, tem a dinâmica da queda, do movimento quando bate [o avião] no solo, mas as vítimas estão dentro desse perímetro da aeronave, não tem corpos ejetados”, acrescentou Michael.

O bombeiro explicou também que como a parte da frente do avião não ficou tão destruída, o resgate dos primeiros corpos foi menos trabalhoso. “Conforme a gente está avançando na aeronave, ela tem uma dinâmica mais traumática, está mais destruída. O incêndio pegou mais da metade para o final”, afirmou.

A aeronave, da companhia Voepass (antiga Passaredo), saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h58, e deveria pousar no Aeroporto Internacional de Guarulhos às 13h50, na sexta-feira (9). Todas as 62 pessoas que estavam a bordo morreram.

Anteriormente, o R7 publicou, com base em informações repassadas pela própria Voepass, que havia 61 pessoas a bordo. A empresa atualizou os dados na manhã de sábado (10). A companhia relatou que, no avião, tinham 57 passageiros e quatro tripulantes.

Até o momento não se sabe a causa exata da queda da aeronave. A principal teoria é a de que acúmulo de gelo nas asas tenham tirado a estabilidade do avião, mas isso ainda não tem comprovação. O CENIPA fará as investigações para determinar o motivo do acidente.