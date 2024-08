Criminoso finge ser entregador, assalta carros em série e ‘faz a festa’ em bairro nobre de SP; veja Suspeito aproveitou rua tranquila do Sumaré, na zona oeste de São Paulo, e roubou três motoristas que pararam os veículos na via São Paulo|Do R7 e Camila Joseph, Isabelle Gandolphi e Guilherme Pitta, da Agência RECORD 22/08/2024 - 12h16 (Atualizado em 22/08/2024 - 12h34 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Assaltante aproveitou rua tranquila e roubou motoristas de três veículos parados Reprodução/Record – 22.08.2024

Pessoas que estavam em, ao menos, três carros foram assaltadas por um motociclista na rua Herculano, altura do número 500, no bairro do Sumaré, na zona oeste de São Paulo, por volta das 20h15 do último dia 10.

No circuito de segurança a que a RECORD teve acesso, é possível ver um homem, disfarçado de entregador, em cima de uma moto preta circulando pela via.

Posteriormente, ele aborda um carro cinza, o rouba, e vai embora. Um minuto depois, o suspeito retorna na mesma rua e assalta um veículo parado, com o pisca-alerta ligado.

Por fim, o suspeito vai em direção à última vítima, também num automóvel preto parado.

‌



A SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou, por meio de nota, que houve dois registros realizados pela delegacia eletrônica, no dia 14 de agosto.

O 23º Policial de Perdizes investiga os casos para identificar o autor dos roubos.

‌



Além disso, a secretaria reforçou que as forças de segurança atuam em conjunto para cobrir a criminalidade no bairro, e o policiamento da Polícia Militar foi reorientado.

Leia a nota da Secretaria de Segurança Pública:

“A Polícia Civil localizou dois registros de acordo com as informações passadas pela reportagem, realizados pela Delegacia Eletrônica, no último dia 14/08. Em ambos os casos, as vítimas foram abordadas no dia 10. As investigações prosseguem pelo 23° DP (Perdizes), que realiza diligências para identificar os autores e esclarecer os fatos. As Forças de Segurança atuam em conjunto visando coibir a criminalidade no bairro. O policiamento ostensivo e preventivo realizado pela Polícia Militar foi reorientado.”