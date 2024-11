Criminosos fazem a limpa em passageiros em ponto de ônibus da Grande SP; assista ao vídeo Três suspeitos aproveitaram a madrugada para assaltar cinco pessoas em menos de 30 segundos em Santo André (SP) São Paulo|Augusta Ramos, da Agência RECORD 30/10/2024 - 07h58 (Atualizado em 30/10/2024 - 08h00 ) twitter

Um trio, em duas motos, fez um arrastão em pessoas que aguardavam ônibus em um ponto em Santo André, no Grande ABC Paulista, na madrugada de terça-feira (29).



Um circuito de segurança flagrou o crime que aconteceu na rua Biblos, no cruzamento com a avenida Loreta, por volta das 4h20.

Os três autores estavam a bordo de motos e rapidamente realizaram o crime Reprodução/Agência Record - 30.10.2024

No vídeo, é possível ver cinco pessoas esperando a passagem do coletivo. Em poucos segundos, os três homens, nas motos, se aproximam e anunciam o assalto.



Um deles que está na garupa de um dos veículos e, usando uma mochila de entrega, desce e recolhe os pertences das vítimas, que não reagem.



A ação dura menos de 30 segundos, e os suspeitos fogem na sequência.



O 10° Batalhão da PM (Polícia Militar) e o 6° Distrito Policial de Santo André atendem os casos da área. A RECORD pediu posicionamento da PM, mas ainda não recebeu retorno. O conteúdo será acrescentado à reportagem assim que enviado.