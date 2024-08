Criminosos mortos pela Rota planejavam assaltar mansão em bairro nobre de São Paulo Polícia Militar recebeu denúncia anônima que forneceu detalhes da quadrilha, que agiria no Alto de Pinheiros nesta sexta-feira São Paulo|André Carvalho, da Agência RECORD 09/08/2024 - 11h57 (Atualizado em 09/08/2024 - 11h58 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Quadrilha foi abordada antes de praticar assalto, diz PM Reprodução/RECORD NEWS

Três homens foram baleados por policiais militares da Rota, batalhão de elite da PM paulista, na manhã desta sexta-feira (9). Eles planejavam assaltar uma mansão no Alto de Pinheiros, bairro nobre da zona oeste de São Paulo. A troca de tiros com os agentes ocorreu na praça Panamericana, resultando na morte de dois suspeitos.

Segundo o major Antonio Emanuel, os policiais do Serviço de Inteligência da PM receberam uma denúncia anônima indicando que criminosos planejavam roubar uma residência no bairro nesta manhã. A denúncia também informava sobre o veículo que seria utilizado pelos assaltantes.

Com essas informações, os policiais da Rota passaram a patrulhar a região em busca dos suspeitos — quatro estavam no carro descrito. O veículo trafegava pela avenida Pedroso de Morais, que cruza a praça.

Durante uma tentativa de abordagem, os criminosos abriram fogo contra os PMs, que revidaram, iniciando um tiroteio. Os suspeitos continuaram no carro até que o motorista perdeu o controle e acabou batendo na praça Panamericana. Eles desembarcaram atirando, mas três foram baleados.

Publicidade

Além dos dois mortos, um terceiro homem foi socorrido e levado ao pronto-socorro da Lapa em estado grave. O quarto suspeito foi preso sem ferimentos.

De acordo com a polícia, o homem detido confessou o plano de roubo, mas se recusou a fornecer mais detalhes. Ele também revelou que outros suspeitos aguardavam na frente do imóvel.

Publicidade

Quatro armas de fogo (pistolas e revólveres) foram apreendidas com a quadrilha. O homem preso foi levado ao 91º Distrito Policial (Ceagesp), onde o caso será registrado.

O carro usado pelos criminosos ficou crivado de balas, com pelo menos cinco marcas de tiros no para-brisa. Dentro do veículo, os policiais encontraram placas frias, que provavelmente seriam utilizadas após o assalto.