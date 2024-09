Datena não comparece a caminhada pelo centro de SP para realizar exames de rotina Apresentador está no hospital Sírio Libanês, na capital paulista; procedimentos teriam atrasado, e agenda teve que ser cancelada São Paulo|Douglas Dias, da RECORD 03/09/2024 - 11h51 (Atualizado em 03/09/2024 - 11h59 ) ‌



Datena está no Sírio Libanês para exames de rotina Reprodução/Instagram/@datenareal - 10.09.2021

O apresentador José Luiz Datena, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB, não compareceu a uma caminhada que faria pelo centro histórico da cidade na manhã desta terça-feira (3). A visita, que estava marcada para as 11h, foi cancelada devido ao atraso de exames médicos de rotina. O jornalista está no hospital Sírio Libanês, na capital paulista.

A informação foi obtida pela RECORD por meio da assessoria de Datena. A equipe de campanha do candidato e jornalistas já aguardavam o apresentador no local.

Na segunda-feira (2), o jornalista fez uma caminhada pelo bairro da Penha, na zona leste da cidade. Durante a visita, ele conversou com a população e comerciantes locais.

Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira (3) para a Prefeitura de São Paulo mostrou um triplo empate técnico na liderança entre os candidatos Pablo Marçal (PRTB), com 21%, Ricardo Nunes (MDB), com 20%, e Guilherme Boulos (PSOL), com 20%.

‌



O resultado foi constatado no levantamento estimulado, quando uma lista com os nomes dos candidatos é apresentada aos entrevistados. Confira os resultados:

Pablo Marçal (PRTB): 21%

Ricardo Nunes (MDB): 20%

Guilherme Boulos (PSOL): 20%

Tabata Amaral (PSB): 9%

José Luiz Datena (PSDB): 8%

Marina Helena (Novo): 3%

Outros (Altino Prazeres (PSTU), Bebeto Haddad (DC), João Pimenta (PCO) e Ricardo Senese (UP)): 1%

Nulo/branco: 7%

Não sabem/não responderam: 11%

O levantamento anterior do Real Time Big Data sobre as intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo tinha sido divulgado em 2 de julho. Naquela pesquisa, Nunes e Boulos empatavam numericamente na liderança, com 29%, e Marçal era o terceiro, com 14%. Datena tinha 9%, e Tabata, 8%. Marina Helena tinha 1%, e os demais candidatos, 0%.

Para a pesquisa desta terça-feira, o instituto ouviu 1.500 eleitores de São Paulo entre 31 de agosto e 2 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança do estudo, registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-07377/2024, é de 95%.