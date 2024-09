Defesa Civil alerta que 48 cidades de São Paulo estão sob risco máximo de incêndio Altas temperaturas e baixa umidade do ar estão entre as principais causas de incêndios em florestas e regiões de mata São Paulo|Do R7 09/09/2024 - 09h57 (Atualizado em 09/09/2024 - 10h29 ) ‌



Bombeiros combatem incêndio em São Carlos, no interior de São Paulo Lourival Izaque/Agência F8/Estadão Conteúdo — 24.08.2024

A Defesa Civil de São Paulo divulgou na manhã desta segunda-feira (9) um alerta máximo de incêndio para 48 cidades do estado. A situação foi agravada devido à onda de calor que domina quase todo o território nacional e a baixa umidade do ar. O aviso é válido pelo menos até amanhã, terça-feira.

As cidades em risco são: Águas da Prata, Alumínio, Arealva, Altinópolis, Bananal, Barbosa, Barrinha, Bebedouro, Bernardino de Campos, Batatais, Boa Esperança do Sul, Brodowski, Coronel Macedo, Dourado, Iacanga, Ibitinga, Itápolis, Itirapina, Jaú, Lucélia, Luís Antônio, Monte Alegre do Sul, Monte Azul Paulista, Morro Agudo, Nova Granada, Pedregulho, Piracicaba, Pirapora do Bom Jesus, Pitangueiras, Poloni, Pompeia, Pontal, Pradópolis, Paulo de Faria, Sabino, Salmourão, Santo Antônio da Alegria, Santo Antônio do Aracanguá, São Luís do Paraitinga, São Simão, Sertãozinho, Tabatinga, Tambaú, Taquarituba, Torrinha, Turiúba, Ubarana e Urupês.

Até as 6h de hoje, foram confirmados oito focos de incêndios ativos pela Defesa Civil nas cidades de Dois Córregos, Elias Fausto, General Salgado, Itirapuã, Mairiporã, Pedregulho, Santo Antônio do Aracanguá e São João da Boa Vista.

A secura do tempo deve durar até o fim desta semana, como é possível ver no mapa de risco de incêndio divulgado pela Defesa Civil.

Mapa de risco São Paulo Divulgação Defesa Civil-SP

Para os próximos dias, as regiões norte, noroeste e oeste de São Paulo seguirão com tempo seco e sem condições para chuvas. As temperaturas continuam em elevação, com a URA (Umidade Relativa do Ar) em queda. Podendo atingir níveis abaixo dos 35%, que é considerado crítico.

A situação é parecida com a que deve ser enfrentada na capital paulista e na região metropolitana, onde as temperaturas podem chegar aos 33ºC e a umidade abaixo dos 35%.

Nas regiões de Campinas, Sorocaba, Araraquara e Bauru, temperaturas máximas de 36ºC com umidade abaixo dos 20%. Em Franca, Barretos e Ribeirão Preto, temperaturas máximas de até 37º C, com umidade abaixo dos 20%.

Para a região de Itapeva, máxima de 36º C e umidade abaixo dos 25%. Na Região do Vale do Paraíba, temperatura máxima de 33º C com umidade abaixo dos 30% e na região da Serra da Mantiqueira a temperatura máxima chega aos 27º C com umidade abaixo dos 30%.

A OMS (Organização Mundial de Saúde) recomenda como índice ideal de umidade relativa do ar entre 50% e 60%. Índices abaixo de 30% indica situação de alerta e abaixo de 12%, é considerado estado de emergência.

Recomendações para a saúde

O tempo seco também é muito prejudicial à saúde de pessoas e animais. A recomendação é o alto consumo de água, para manter a hidratação, uso de proteção contra o sol, evitar atividades físicas entre às 9h e às 17h, e uso de soro e colírio no nariz e nos olhos.