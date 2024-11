Defesa Civil de SP cria sala de crise diante da previsão de mais temporais nos próximos dias Chegada de uma frente fria deixa todas as regiões do estado em alerta para grandes volumes de chuva a partir desta quinta-feira São Paulo|Do R7 07/11/2024 - 08h49 (Atualizado em 07/11/2024 - 09h16 ) twitter

Região de Perus, na capital, registrou mais de 80 mm de chuva na última quarta-feira (06) CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 06.11.2024

A Defesa Civil de São Paulo instalou, nesta quinta-feira (7), um gabinete de crise para monitorar as fortes chuvas que devem voltar a atingir o estado nas próximas horas. Segundo o órgão, as equipes estão reunidas desde o começo desta manhã.

A previsão é de que o acumulado de chuva na capital e região metropolitana supere 150 mm entre hoje e amanhã, de acordo com a Defesa Civil.

O alerta também foi dado para as regiões do Vale do Ribeira, Baixada Santista, Litoral Norte, Vale do Paraíba e para as áreas de Itapeva, Sorocaba, Campinas, São José do Rio Preto, Araçatuba, Barretos, Franca e Ribeirão Preto.

As cidades de Marília e Presidente Prudente, terão um volume de água menor: entre 80 mm e 150 mm. As regiões de Bauru e Araraquara devem registrar chuva mais intensa.

As chuvas ganharão força devido à chegada de uma frente fria no estado e poderão vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo.

⚠️ Atenção!



A @defesacivilsp alerta para chuvas intensas e temporais de quinta (7) a sexta (8) em todo o estado de São Paulo. pic.twitter.com/UkAmAyKj7g — Defesa Civil SP (@defesacivilsp) November 6, 2024

Cidades do estado de São Paulo sofreram com os fortes temporais já na quarta-feira (6). Barueri e Carapicuíba, na Grande São Paulo, acumularam mais de 140 mm de chuva. Por conta das enxurradas, um homem chegou a ser arrastado pela correnteza.

O objetivo da Defesa Civil é garantir uma resposta rápida para a população que vai ser a afetada pelas pancadas de chuva. As agências reguladoras de serviços públicos do estado, concessionárias de energia elétrica e abastecimento de água terão um representante no gabinete, para facilitar a comunicação.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo), nesta quinta-feira, os ventos podem passar dos 50 km/h.

Como as chuvas no final de semana serão intensas e intermitentes ao longo dos dias, há chance de formação de alagamentos, deslizamentos de terra e transbordamentos de pequenos rios e córregos.

São Paulo permanece em estado de alerta para chuvas intensas, declarado pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), desde quarta-feira (06).