Defesa Civil emite alerta severo sobre temporal que atinge São Paulo Com potencial para rajadas de vento e queda de granizo, chuvas fortes atingem a capital paulista e a região metropolitana São Paulo|Do R7 24/01/2025 - 16h15 (Atualizado em 24/01/2025 - 16h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Chuva atinge São Paulo na tarde desta sexta-feira (20) R7

A Defesa Civil do Estado de São Paulo disparou um alerta severo na tarde desta sexta-feira (24) sobre chuvas fortes que se formaram na capital paulista e na região metropolitana, com potencial para rajadas de vento e queda de granizo.

O CGE da Prefeitura de São Paulo decretou estado de atenção para alagamentos em toda a cidade de São Paulo, às 15h27. Tempestade é provocada por “áreas de instabilidade formadas pela brisa marítima, pelo calor e pela alta disponibilidade de umidade”.

Nas últimas duas horas, foram registramos 17mm de chuva em Campo Limpo Paulista. Essas precipitações são típicas de verão: rápidas e de forte intensidade, segundo a Defesa Civil. No estado, no começo da tarde, choveu 37mm em Carapicuíba, 37mm em Jandira e 22mm em Itupeva.

Imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo mostram chuva forte com potencial para queda de granizo nas zonas oeste, norte, leste e região central.

Cuidados com os alagamentos

Evite transitar em ruas alagadas

Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas

Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda

Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios

Planeje suas viagens, para evitar a possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas

Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.

199 - Defesa Civil

192 - SAMU

156 - Reclamações e dúvidas sobre assuntos relacionados à cidade de SP

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5