Dengue: cidade de São Paulo não tem mais vacina contra a doença

São Paulo enfrenta baixo estoque de vacinas contra a dengue nos postos de saúde (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

A Secretaria Municipal da Saúde divulgou, nesta terça-feira (18), que a cidade de São Paulo enfrenta baixo estoque de vacinas contra a dengue nos postos de saúde. Atualmente, há apenas 300 doses do imunizante. De acordo com a pasta, já foi solicitado o repasse de doses ao Ministério da Saúde, e a previsão é que o novo lote chegue até julho.

Até o momento, segundo a Saúde Municipal, a cidade recebeu ao todo 185.989 doses da vacina contra a dengue.

A Secretaria também informou que a imunização na capital paulista começou em 4 de abril e é voltada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. O público estimado dessa população é de cerca de 600 mil pessoas.

Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que adquiriu todo o estoque disponível do fabricante da vacina contra a dengue, o equivalente a 5,2 milhões de doses, entregues entre fevereiro e novembro de 2024 em todo o país.

Além disso, segundo os dados, o Estado de São Paulo já recebeu 738 mil doses e, com base nos dados inseridos pelo estado na Rede Nacional de Dados em Saúde, até o dia 9 de junho, aplicou 185 mil doses.

O esquema vacinal para dengue é de duas doses com intervalo de três meses entre elas. Portanto, como o estado de São Paulo começou a receber as vacinas no final de março, ainda não é o momento para aplicar a segunda dose.