Destroços e objetos das vítimas do acidente em Vinhedo (SP) são levados para Ribeirão Preto Cidade é a sede da companhia Voepass, responsável pelo voo; empresa especializada foi contratada para realizar a limpeza São Paulo|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 14/08/2024 - 09h57 (Atualizado em 14/08/2024 - 10h14 ) ‌



62 pessoas - entre passageiros e tripulação - morreram na queda Reprodução/RECORD - 09.08.2024

Os destroços do avião que caiu em Vinhedo (SP) na última sexta-feira (9) serão transportados para Ribeirão Preto (SP), onde está localizada a sede da Voepass, responsável pelo voo. Segundo a companhia, uma empresa especializada foi contratada para a retirada dos pertences pessoais dos passageiros, realizando o recolhimento, descontaminação, catalogação e posterior identificação, conforme as recomendações existentes. Ao todo, 62 pessoas morreram na queda, cuja causa continua sendo investigada.

A empresa informou que os objetos serão entregues aos familiares em um “momento oportuno”. Os destroços ficarão armazenados até que todos os familiares sejam indenizados. O processo ainda depende de permissão das autoridades e não há prazo estimado para início ou conclusão.

O material levado ao galpão é aquele que não faz parte da investigação do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), ao menos neste primeiro momento.

Nesta segunda-feira, o Cenipa encerrou as investigações no local do acidente aéreo envolvendo a aeronave operada pela Voepass Linhas Aéreas. O relatório detalhado sobre o acidente deverá ser divulgado dentro de 30 dias.

Caixas-pretas

O Cenipa concluiu a extração dos dados das caixas-pretas do avião que caiu no interior paulista. O órgão informou que conseguiu retirar as informações das duas caixas-pretas da aeronave: uma com o gravador de voz da cabine e outra com os dados do voo.

O acidente

O percurso foi seguido pelo avião normalmente até por volta das 13h. A aeronave decolou de Cascavel (PR) às 11h50 e deveria pousar em Guarulhos (SP) às 13h45. Segundo informações da Força Aérea Brasileira, a partir das 13h21, a aeronave não respondeu às chamadas do Controle de Aproximação de São Paulo, nem declarou emergência ou reportou estar sob condições meteorológicas adversas. A perda de contato com o radar ocorreu às 13h22.

A aeronave caiu no jardim de uma casa em um condomínio fechado. Às 13h28, foi reportada a queda no bairro Capela, em Vinhedo, a 464,4 km de São Paulo. A Defesa Civil informou que a aeronave explodiu ao cair no chão. Desde o primeiro momento, as autoridades informaram que ninguém a bordo sobreviveu. Apesar de a aeronave ter explodido no quintal de uma casa, nenhuma pessoa foi atingida em solo. Vídeos registraram o momento da queda do avião.

Especialistas acreditam que o mau tempo pode ter contribuído para o acúmulo de gelo nas asas. Pilotos que sobrevoaram São Paulo na sexta-feira (9) confirmaram uma condição atmosférica fora do normal. O ATR-72 é um avião de médio porte com boa reputação de segurança. Por características de projeto, voa a uma altitude inferior à operada pelos grandes jatos, justamente onde ocorre uma maior formação de gelo na atmosfera.