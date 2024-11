Domingo em SP continuará chuvoso e com chances de tempestade à tarde Capital e Grande SP foram atingidas por pancadas de chuva no sábado (2) São Paulo|Kaic Ferreira, do R7 03/11/2024 - 11h12 (Atualizado em 03/11/2024 - 11h22 ) twitter

Todo o estado de São Paulo está em alerta para chuvas desde sábado (02) e ficará até segunda-feira (04) GABRIEL SILVA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 02.11.2024

Após a tempestade que atingiu a capital e a região metropolitana de São Paulo no último sábado (2), o domingo (3) deve continuar chuvoso com altos índices de umidade e chances de pancadas de chuva.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo), a manhã já começou com céu encoberto e com pontos de chuva leve na capital paulista.

Durante a madrugada, a média da temperatura mínima registrada foi de 19°C. A máxima hoje não deve passar dos 23°C e os menores percentuais de umidade estão acima de 70%.

Segundo a Defesa Civil, a cidade deve ser atingida por pancadas de chuva durante o período da tarde e o tempo, permanecerá completamente nublado.

‌



Já na região de Interlagos, onde acontece o Grande Prêmio de Fórmula 1, a expectativa é que caia um nível moderado de água.

No sábado, por conta da grande quantidade de chuva, toda a capital ficou em estado de atenção e houve dois transbordamentos de rios, ambos na zona leste.

‌



Por conta destas tempestades, cerca de 70 mil imóveis ficaram sem luz. Em nota, a Enel afirmou que quase todos os clientes já tiveram a eletricidade reestabelecida.

Todo o estado de São Paulo permanece em estado de alerta amarelo para chuvas, declarado pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), até segunda-feira (4).