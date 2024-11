Enel: cerca de 760 mil pessoas continuam sem energia elétrica no 3° dia de apagão em SP 1,3 milhão de pessoas tiveram o serviço reestabelecido até as 14h30 deste domingo (13) São Paulo|Do R7, com Estadão Conteúdo 13/10/2024 - 16h56 (Atualizado em 13/10/2024 - 17h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ao menos 760 mil pessoas continuam sem energia elétrica neste domingo (13), em SP Werther Santana - ESTADÃO CONTEÚDO/ 12.10.2024

Cerca de 760 mil pessoas ainda estão sem energia elétrica em residências da Grande SP, em um apagão que já dura três dias causado pelo vendaval de 107 km/h que atingiu o estado na noite de sexta-feira (11). Segundo a Enel, 1,3 milhão de pessoas tiveram o serviço reestabelecido até as 14h30, deste domingo (13).

Na capital, cerca de 496 mil casas estão sem eletricidade, e os bairros mais afetados são Jabaquara, Campo Limpo, Pedreira e Jardim São Luís. Fora da cidade, outros municípios seguem afetados, como Cotia, com 62 mil pessoas sem luz, São Bernardo do Campo, com 47 mil e Taboão da Serra com 44 mil.

Na manhã deste domingo, cerca de 900 mil pessoas estavam sem energia, quase 11% da base de clientes, segundo levantamento da concessionária.

LEIA MAIS

‌



Em nota, a Enel disse que, “em alguns casos, o trabalho para restabelecer a energia é mais complexo, pois envolve a reconstrução de trechos inteiros da rede".

Todas regiões afetadas

Na capital, o apagão atingiu todas as regiões. Entre moradores, há relatos de continuidade da falta de energia em diversos bairros, como Interlagos, Santo Amaro, Vila das Mercês, Panamby, Jabaquara, Campo Limpo, Chácara Santo Antônio, Cidade Ademar, Cupecê e Americanópolis, na zona sul, e Alto da Lapa e Pinheiros na oeste, e Mooca, na leste.

‌



Com a falta de energia, moradores e comerciantes têm relatado problemas e prejuízos. Também há dificuldade para a fluidez do trânsito em trechos da cidade, onde a falta de energia deixou semáforos inoperantes.

Em novembro do ano passado, alguns locais chegaram a ficar sem energia por uma semana.

‌



A Enel Distribuição São Paulo informou que reforçou suas equipes em campo, deslocou técnicos do Rio e do Ceará e está recebendo apoio de outros grupos de distribuição.

Processo

A Fhoresp (Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de SP) diz que vai processar a Enel por prejuízos causados pelo apagão. O órgão representa 502 mil estabelecimentos e diz que a metade deles fica nas regiões afetadas, ou seja, ainda estão sem possibilidade de funcionar.

A primeira medida da Fhoresp será notificar a Enel. Depois, a federação vai mediar ações individuais de seus associados na Justiça.

“Quem é que paga o prejuízo?”, questionou em nota o diretor-executivo da Fhoresp, Edson Pinto.

Os danos têm sido ainda mais significativos neste fim de semana, quando a movimentação em endereços gastronômicos chega a triplicar, segundo dados da Fhoresp. A Enel não deu um prazo para o religamento total do serviço, mas alguns clientes foram informados de que a luz só será restabelecida na segunda-feira (14).