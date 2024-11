Enel diz que reestabelecerá energia em São Paulo em até três dias Apagão começou na sexta; 340 mil casas seguem no escuro São Paulo|Thays Martins, do R7, em Brasília 14/10/2024 - 23h17 (Atualizado em 14/10/2024 - 23h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alguns lugares estão sem energia há 72 horas RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 14.10.2024

A Enel, empresa responsável pelo fornecimento de energia em São Paulo, afirmou, nesta segunda-feira (14), que reestabelecerá a luz em todos os lugares atingidos pelo apagão em até três dias. O prazo foi estipulado pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e a empresa afirmou que vai cumprir a determinação.

Até a noite desta segunda, 340 mil casas ainda estão sem energia. O apagão começou na sexta-feira (11), quando a capital paulista e os arredores foram atingidos por um forte temporal. Mais de 2,1 milhões de pessoas ficaram sem energia.

“A empresa cumprirá o prazo de três dias para restabelecer totalmente o fornecimento de energia a todos os clientes. Para atender casos críticos, a Enel disponibilizou 500 geradores (40 de grande porte) para serviços essenciais, como hospitais, e clientes que dependem de eletricidade para manutenção de equipamentos hospitalares, por exemplo", afirmou na nota.

A companhia também informou que está recebendo apoio de equipes de empresas de outros países para restabelecer mais rapidamente a energia, como Light, Neoenergia, Elektro e EDP.

‌



Segundo a Enel, as cidades mais prejudicadas foram São Paulo, especialmente nos bairros Jabaquara, Santo Amaro, Pedreira e Campo Limpo; Cotia com, 31 mil clientes sem energia; e Taboão da Serra com 32 mil impactados.

De acordo com a companhia, até às 18h30 desta segunda-feira (14), 1,7 milhão de clientes tiveram o fornecimento de energia restabelecido.

‌



Nesta segunda, a CGU (Controladoria-Geral da União) anunciou que fará uma auditoria sobre a atuação da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) neste apagão e no de novembro do ano passado. A agência é responsável pela fiscalização da concessionária.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Segundo o ofício enviado pela CGU à Aneel, serão apurados como foi a atuação da agência durante o apagão de novembro de 2023, quando 2,1 milhões de casas ficaram sem energia; quais foram as medidas tomadas após o evento para prevenir novos incidentes; e como foi atuação da agência agora em outubro.

‌