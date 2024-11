Está em dívida com a cidade de São Paulo e não sabe o que fazer? Acesse o PPI 2024! O Programa de Parcelamento Incentivado concede descontos significativos para promover a regularização dos débitos de pessoas físicas e jurídicas com a prefeitura São Paulo|Do R7 29/11/2024 - 11h39 (Atualizado em 29/11/2024 - 11h39 ) twitter

O Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) oferece a regularização de débitos atrasados de forma 100% on-line com descontos de até 95% à vista e parcelamento em até 120 vezes Divulgação

Em meio à correria do dia a dia, infelizmente, é normal acumular dívidas: segundo a Serasa, em agosto deste ano, quase 73 milhões de brasileiros estavam com o nome sujo. Porém, temos uma notícia que vai ajudar quem mora em São Paulo e possui dívidas com a prefeitura do município.

A maior cidade do país anunciou o Programa de Parcelamento Incentivado que concede descontos significativos para promover a regularização dos débitos de pessoas físicas e jurídicas. A adesão é via Internet com o uso de Senha Web ou Certificado Digital e vai até o dia 31 de janeiro de 2025.

Neste programa você conseguirá regularizar débitos municipais decorrentes de créditos tributários e não tributários, constituídos ou não - inclusive os inscritos em Dívida Ativa- ajuizados ou a ajuizar ocorridos até 31 de dezembro de 2023. São abrangidos débitos como IPTU, ISS, ITBI, Taxas e Multas e outros com descontos de até 95% à vista e parcelamento em até 120 vezes.

O que você está esperando para deixar seu ‘nome limpo’ e começar 2025 com uma vida nova? Não perca tempo e acesse agora mesmo o PPI 2024 da cidade de São Paulo!