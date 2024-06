São Paulo |Do R7

Ex-assessor de Paula Ribas é preso por extorquir atual prefeito de Cajamar Áudios vazados mostram que Boca Rica, como é conhecido, pediu dinheiros em contratos com a prefeitura

Alto contraste

A+

A-

Milton Santana é acusado de extorquir o atual prefeito de Cajamar (RECORD)

Na manhã de segunda-feira (10), Milton Santana, mais conhecido como Boca Rica, ex-assessor da ex-prefeita de Cajamar, Paula Ribas, foi preso pela Polícia Civil.

Ele é acusado de extorsão contra o prefeito de Cajamar, Danilo Joan. Áudios vazados mostram que Boca Rica, em diversas ocasiões, tentou extorquir o prefeito, pedindo dinheiro e contratos na Prefeitura de Cajamar, município na Região Metropolitana de São Paulo.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O mandado de prisão foi cumprido na segunda-feira e expedido pelo juiz de Cajamar. Em um dos áudios vazados, Boca Rica, como é conhecido, pode ser ouvido pedindo “um milhãozinho”:

“E eu falei exatamente isso pro Danilo. Falei véi, eu não quero muita coisa, eu não quero muita coisa. Eu não sou guloso, eu não preciso de 35 milhões com Franco da Rocha, me dá um milhãozinho de contrato aí dois milhãozinho de contrato, pra mim fazer o meu esquema aí. Eu tenho firma aberta, eu tenho tudo, tá dentro do contexto, eu não quero dinheiro me arruma pra eu comprar uma casinha cara. Chamei o cara mostrei aqui veio to aqui nessa situação, to dormindo aqui pá, o cara falou me liga, vou ficar ligando pro cara não sou put* cara*, vai tomar no c* dele, vou por pra torar, vou prender ele. Minha tia me falou: ó, calma, deixa passar o que tá passando ai em janeiro nos vamo montar um esquema e vamos f**** com ele.”

A prisão de Boca Rica é apenas a ponta do iceberg. Agora que a polícia teve acesso aos telefones de posse do criminoso, a investigação continuará. Acredita-se que ele tenha cúmplices que fomentavam essas práticas, possivelmente uma quadrilha. Outras pessoas podem ser presas conforme as investigações avançam.