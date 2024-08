Expectativa da PF é retirar todos os corpos do avião que caiu em Vinhedo (SP) ainda neste sábado O chefe da área de perícias externas informou que 24 corpos já foram encaminhados para o Instituto Médico Legal São Paulo|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 10/08/2024 - 17h04 (Atualizado em 10/08/2024 - 17h04 ) ‌



Movimentação no local da queda de avião da Voepass em Vinhedo Rebeca Schumacker/Estadão Conteúdo

A PF (Polícia Federal) informou que a expectativa é de encerrar ainda neste sábado (10) a retirada dos corpos do acidente aéreo que deixou 62 mortos, em Vinhedo, interior de São Paulo, na última sexta-feira (9). “A expectativa é que até o final do dia os corpos sejam todos retirados”, disse Carlos Palhares, chefe da Área de Perícias Externas do Instituto Nacional de Criminalística da instituição.

“Existem corpos que estavam próximos da onde teve o fogo, esses possivelmente serão mais complexos de serem examinados. Mas não há como dizer o que vai acontecer, não dá para prever o prazo. Os melhores peritos estão trabalhando no caso e todos os esforços serão feitos para que a identificação seja feita o mais rápido possível e que os corpos sejam devolvidos aos familiares”, detalhou.

O chefe da área de perícias externas informou que 24 corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) e estão sendo examinados pelas equipes. “Já vimos praticamente todos os corpos, mas ainda tem vários corpos sobre os destroços da aeronave. A gente está fazendo essa retirada gradual”, afirmou Palhares.

A aeronave caiu no jardim de uma casa em um condomínio. Às 13h28, foi reportada a queda em um condomínio residencial no bairro Capela, em Vinhedo, a 464,4 km de São Paulo. A Defesa Civil informou que a aeronave explodiu ao cair no chão. Desde o primeiro momento, as autoridades informaram que ninguém a bordo sobreviveu. Apesar de a aeronave ter explodido na garagem de uma casa, nenhuma pessoa foi atingida em solo. Vídeos registraram o momento da queda do avião.

Ao todo, 62 pessoas morreram. Anteriormente, o R7 publicou, com base em informações repassadas pela própria Voepass, que havia 61 pessoas a bordo. A empresa atualizou os dados na manhã de sábado (10). A companhia relatou que, no avião, tinham 57 passageiros e quatro tripulantes.

O percurso foi seguido pelo avião normalmente até por volta das 13h. A aeronave decolou de Cascavel (PR) às 11h50 e deveria pousar em Guarulhos (SP) às 13h45. Segundo informações da Força Aérea Brasileira, a partir das 13h21, a aeronave não respondeu às chamadas do Controle de Aproximação de São Paulo, nem declarou emergência ou reportou estar sob condições meteorológicas adversas. A perda de contato com o radar ocorreu às 13h22.

Especialistas acreditam que o mau tempo pode ter contribuído para o acúmulo de gelo nas asas. Pilotos que sobrevoaram São Paulo na sexta-feira (9) confirmaram uma condição atmosférica fora do normal. O ATR-72 é um avião de médio porte com boa reputação de segurança. Por características de projeto, voa a uma altitude inferior à operada pelos grandes jatos, justamente onde ocorre uma maior formação de gelo na atmosfera.

Em coletiva de imprensa na noite de sexta-feira, responsáveis pela Voepass informaram que o ATR-72 passou por manutenção na noite anterior ao acidente. Segundo a empresa, tudo estava no padrão técnico observado pela companhia. Ainda conforme os representantes da Voepass, o avião estava em rota normal até a queda. Os empresários lembraram que ainda precisam ser analisadas informações para as causas serem compreendidas.