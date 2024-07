‘Fábrica de farinha’: PM estoura reduto do tráfico, acha 30 kg de cocaína e prende quatro em SP

‌



PM localizou cerca de 30 kg de cocaína prestes a ser embalados e vendidos pelo tráfico Montagem/Divulgação/PM – 12.07.2024

A PM (Polícia Militar) estourou uma ‘casa-bomba’, usada pelo tráfico para separar e embalar drogas, e prendeu quatro pessoas no Jardim Helena, na zona leste de São Paulo, na última quinta-feira (12). A operação ocorreu após denúncia anônima por conta de uma movimentação suspeita na residência.

Ao chegar no local, os agentes do 29º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano encontraram três homens, de 38, 42 e 46 anos. No momento da abordagem, eles mexiam com 32 tijolos e porções de cocaína.

Pouco depois, um quarto suspeito, de 35 anos, também foi detido. No total, havia cerca de 30 kg de cocaína e pasta-base da droga nas mãos do quarteto. Todos foram levados à delegacia.

Suspeitos com passagem por tráfico de drogas

Ao checar as identidades, os policiais constataram que três integrantes do grupo já tinham passagem por tráfico de drogas.

A polícia, então, preservou o endereço para a perícia, que confirmou que o conteúdo dos tijolos se tratava de cocaína.

Em vídeo gravado pelos policiais, é possível ver diversos pacotes espalhados e fileiras de entorpecentes sendo preparados em cima de uma mesa.

O caso foi registrado como tráfico de drogas e associação para o tráfico no 50° DP (Itaim Paulista).

*Sob supervisão de Andre Carvalho, da Agência RECORD