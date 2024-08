Fabricante do avião que caiu diz que especialistas estão ‘engajados para dar suporte’ A aeronave de médio porte, que saiu de Cascavel, no Paraná, e tinha Guarulhos como destino, possuia capacidade para 68 passageiros. No voo, estavam 62 pessoas São Paulo|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 09/08/2024 - 17h06 (Atualizado em 09/08/2024 - 17h17 ) ‌



Avião com 62 pessoas a bordo caiu em Vinhedo (SP) Reprodução/Record

A empresa fabricante do avião que caiu nesta sexta-feira (9) em Vinhedo, no interior de São Paulo, informou por meio de comunicado oficial que os especialistas estão totalmente engajados para dar suporte tanto à investigação quanto ao cliente e que os “primeiros pensamentos estão com todos os indivíduos afetados por este evento”. Todas as 62 pessoas a bordo morreram.

O avião que caiu era um ATR 72-500. O modelo tem um histórico de desafios em relação à aderência de gelo severo, como o registrado nesta quinta-feira. Alguns aviadores, sob a condição de anonimato, afirmam que o piloto da aeronave que sofreu o acidente, inclusive, pediu ao controle de voo para descer de altitude por causa do gelo.

A aeronave de médio porte, que saiu de Cascavel, no Paraná, e tinha Guarulhos como destino, possuia capacidade para 68 passageiros. No voo, estavam 58 passageiros e quatro tripulantes. O acidente pode ter sido resultado de uma falha mecânica progressiva que fez o piloto perder o controle.

Mais cedo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou a criação de um gabinete de crise em Vinhedo para o suporte das equipes mobilizadas no caso. Ainda de acordo com o governo do estado, além das equipes estaduais, o Ministério de Portos e Aeroportos, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o Governo do Estado do Paraná e profissionais de assistência social também compõem o gabinete de crise.

Autoridades reagiram ao acidente aéreo . Nas redes sociais, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, e ministros como Rui Costa, da Casa Civil; Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos e Paulo Pimenta, da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do RS prestaram solidariedade aos familiares das vítimas.

“Transmito meus sentimentos aos familiares e amigos das vítimas da queda de um avião em Vinhedo. Que Deus conforte seus corações neste momento de dor”, disse Alckmin.

O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa, afirmou que a Anac e o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) estão adotando ações para o atendimento nos aeroportos e apurando as informações pertinentes ao caso.

“Lamento profundamente o acidente envolvendo aeronave de passageiros, ocorrida em Vinhedo-SP. Manifestamos nossa solidariedade às vítimas dessa tragédia e seus familiares. Informo que falei com o Presidente Lula e com o Governador Tarcísio sobre o episódio. O Governo Federal ao lado do Governo do Estado de São Paulo está acompanhando todas as ações para o enfrentamento dessa trágica situação”, disse.