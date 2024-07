Falha em trem da linha 9-Esmeralda deixa estações lotadas

‌



A+

A-

Problema em trem aconteceu na estação Cidade Jardim, mas teve reflexo em outras Reprodução/Agência Record

Plataformas da linha 9-Esmeralda, operada pela ViaMobilidade, ficaram lotadas em pleno horário de pico, por volta das 7h desta terça-feira (16), devido a um problema em um trem.

Segundo a empresa, a composição teve uma “falha pontual” no sistema de portas quando parava na estação Cidade Jardim. O trem teria ficado parado na estação por oito minutos.

No entanto, imagens feitas por passageiros mostram estações e trens lotados.

As falhas na linha 9-Esmeralda já fazem parte do cotidiano de quem utiliza esses trens. No fim do ano passado, a concessionária, também responsável pela linha 8-Diamante, assinou um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) com o Ministério Público de São Paulo no valor de R$ 786 milhões.

A empresa se comprometeu a melhorar as operações nos dois ramais e, com isso, evitou um processo judicial.