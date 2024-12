Felipe Augusto assume vice-presidência do Consórcio Desenvolve Municípios União inédita entre cidades paulistas visa fortalecer o desenvolvimento regional; prefeito de São Sebastião é o único representante do Litoral Norte na diretoria do consórcio São Paulo|Do R7 05/12/2024 - 18h48 (Atualizado em 05/12/2024 - 18h48 ) twitter

Diversidade da diretoria garante que várias regiões do estado estejam representadas no consórcio Divulgação

Em um movimento que promete impulsionar o progresso das cidades paulistas, o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, foi empossado como vice-presidente do Consórcio Desenvolve Municípios, uma iniciativa que reúne lideranças municipais com o objetivo de promover avanços econômicos, sociais e sustentáveis no estado de São Paulo.

Sob a presidência do prefeito de Ourinhos, Lucas Pocay, o consórcio é uma aliança estratégica para superar desafios comuns aos municípios paulistas, como a captação de recursos, a melhoria de infraestrutura e a eficiência em áreas essenciais como saúde e educação. Felipe Augusto é o único prefeito do Litoral Norte de São Paulo a ocupar uma posição na mesa diretora, um reconhecimento ao papel de destaque que São Sebastião desempenha na região.

“O Consórcio Desenvolve Municípios é uma força transformadora para nossas cidades. Representar São Sebastião como vice-presidente não é apenas uma honra, mas também uma responsabilidade. Vamos trabalhar juntos para atrair investimentos, compartilhar boas práticas e impulsionar o crescimento do Litoral Norte e de todo o estado”, declarou Felipe Augusto.

Relevância regional e impacto direto em São Sebastião

A inclusão de Felipe Augusto na vice-presidência fortalece a posição estratégica de São Sebastião como um polo regional. Reconhecida por suas belezas naturais e importância econômica, especialmente no turismo e na logística portuária, a cidade se beneficiará diretamente das iniciativas do consórcio, como:

‌



Captação de recursos para projetos de infraestrutura e modernização urbana;

Melhorias no saneamento básico e nas estradas, essenciais para o turismo e a qualidade de vida;

Avanços em saúde e educação, com maior acesso a investimentos e programas compartilhados;

Fortalecimento da economia local, com atração de novas empresas e estímulo ao empreendedorismo.

União para transformar desafios em oportunidades

Com o objetivo de transformar desafios em oportunidades, o Consórcio Desenvolve Municípios se consolida como um modelo de gestão colaborativa. A diversidade da diretoria, que representa várias regiões do estado, é vista como um dos pilares do sucesso da iniciativa.

‌



O presidente do consórcio, Lucas Pocay, destacou a importância da união. “Este consórcio simboliza um novo começo para as cidades paulistas. Juntos, podemos transformar dificuldades em soluções e garantir um futuro melhor para todos”, afirmou.

A vice-presidência de Felipe Augusto reforça o compromisso de São Sebastião em liderar iniciativas regionais que tragam impacto positivo para seus moradores e para todo o Litoral Norte. Com o apoio do consórcio, a cidade se posiciona ainda mais como referência em gestão pública e desenvolvimento sustentável.