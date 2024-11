Fenalaw celebra 21 anos de atuação no mercado jurídico em São Paulo Impacto da liderança feminina e uso da IA são alguns dos temas do congresso, de 23 a 25 de outubro, no Centro de Convenções Frei Caneca São Paulo|Do R7 17/10/2024 - 16h51 (Atualizado em 18/10/2024 - 11h54 ) twitter

Fenalaw é um dos principais eventos jurídicos da América Latina Divulgação/Fenalaw

O impacto da liderança feminina no mundo corporativo e o uso ético e responsável da IA (Inteligência Artificial) no mercado jurídico são alguns dos temas que serão discutidos durante a Fenalaw 2024, de 23 a 25 de outubro, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo.

O evento jurídico, o maior da América Latina, celebra 21 anos de atuação nesta edição e trará inovações, novos conteúdos e uma área de exposição ampliada.

“Sobram estatísticas sobre a desigualdade de gênero, mas faltam informações sobre as experiências da liderança feminina, sobre o impacto positivo que essas mulheres em posição de comando estão causando. É por isso que a 21ª edição da Fenalaw reservou um espaço de destaque para esse que é um dos grandes temas do nosso século”, explica Maria Juliana do Prado Barbosa, CEO da Fenalaw há uma década.

Na plenária de abertura do evento, no dia 25, o tema será “O Impacto Transformador da Liderança Feminina no Mundo Corporativo”.

Também está previsto o lançamento do livro Inteligência Artificial Aplicada aos Serviços Jurídicos, organizado pela CEO da Fenalaw e Alexandre Zavaglia.

Serviço

Fenalaw 2024

Data: 23 a 25 de outubro

Horário: 9h às 18h

Local: Centro de Convenções Frei Caneca - Rua Frei Caneca, 569 - Shopping Frei Caneca - Bela Vista - São Paulo (SP)

Inscrição: Site da Fenalaw