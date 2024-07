Frio continua em SP? Veja a previsão do tempo para este fim de semana Sábado será de céu nublado com chance de chuviscos na capital, e temperatura não deve passar de 17°C

Nova frente fria mantém temperaturas baixas na capital CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 09.07.2024

Após uma semana que começou com chuva e frio, a região metropolitana de São Paulo volta a ser afetada por uma nova frente fria a partir desta sexta-feira (12). O céu amanheceu encoberto e deve ficar assim durante todo o dia.

A temperatura média registrada na cidade no começo da manhã era de 14,7°C, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo), e a máxima não deve passar de 18°C. Há previsão de chuviscos a qualquer hora, que vão contribuir para manter a sensação de frio.

No sábado (13), o tempo não muda muito. O dia não terá aberturas de sol, e há chance de chuviscos intermitentes. As temperaturas ficam entre 13°C e 17°C.

O sol volta a dar as caras entre as nuvens no domingo (14), quando a temperatura máxima deve chegar aos 23°C durante a tarde. Ainda assim, os termômetros ficam próximos aos 13°C na madrugada. Não há previsão de chuva.

No litoral do estado, há chances de chuva mais significativa no sábado e no domingo. As temperaturas variam entre 17°C e 22°C.

Quem pretende curtir o fim de semana na serra da Mantiqueira, não encontrará temperaturas muito baixas. Em Campos do Jordão, a mínima prevista é de 12°C nos dois dias. Já a máxima chega a 17°C no sábado e 19°C, no domingo.