Frio intenso em São Paulo: bairros no extremo sul registram 1°C nesta terça-feira Previsão do tempo indica que termômetros devem ficar na casa dos 15°C na capital durante o dia São Paulo|Do R7 13/08/2024 - 09h16 (Atualizado em 13/08/2024 - 09h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Continuará frio em SP durante as noites e madrugadas BRUNO ESCOLASTICO/E.FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 12.08.2024

Os bairros de Parelheiros e Marsilac, localizados no extremo sul da cidade de São Paulo, registraram temperaturas de apenas 1°C durante a madrugada desta terça-feira (13), segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura). Essas áreas, próximas à Serra do Mar, frequentemente apresentam temperaturas mais baixas em comparação com outras regiões da capital paulista.

Em toda a cidade, a temperatura média durante a madrugada foi de 7,5°C, com o amanhecer marcando 7°C, o que faz desta a segunda menor temperatura registrada em São Paulo em 2024. A menor temperatura do ano foi registrada no domingo, 11 de agosto, quando os termômetros marcaram 6,8°C.

Previsão para o resto do dia

Para esta terça-feira, a previsão do tempo em São Paulo indica sol entre nuvens, com a temperatura máxima prevista para não ultrapassar os 15°C. A umidade relativa do ar deve permanecer acima dos 50%, e os ventos poderão intensificar a sensação de frio ao longo do dia.

À noite, espera-se que as temperaturas voltem a cair, ficando novamente abaixo dos 10°C.

Semana

Os meteorologistas preveem uma leve elevação nas temperaturas durante as tardes a partir de quarta-feira (14), com a máxima atingindo 22°C. No entanto, as noites e madrugadas devem continuar geladas, mantendo o alerta para o frio em São Paulo.