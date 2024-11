Fundo Social de São Paulo arrecada R$ 4 milhões em leilões de materiais recicláveis Valor arrecadado será destinado a projetos sociais; entre os itens leiloados, estavam equipamentos eletrônicos, móveis, pneus e papéis São Paulo|Do R7 30/10/2024 - 16h09 (Atualizado em 30/10/2024 - 16h09 ) twitter

Em 2023, foram realizados três leilões, com arrecadação total de aproximadamente R$ 7,7 milhões Divulgação/Governo de São Paulo

O Fundo Social do Estado de São Paulo arrecadou R$ 4.318.460,00 em leilões de materiais recicláveis realizados nos dias 3, 4 e 10 de outubro. De acordo com informações do governo de São Paulo, essas iniciativas ajudam a reaproveitar materiais que não são mais utilizados pelo serviço público e financiam projetos sociais.

Entre os itens leiloados, estavam equipamentos eletrônicos, móveis, pneus e papéis. Os materiais foram doados por órgãos públicos e leiloados em 197 lotes, abrangendo a capital e 43 municípios do estado.

Os compradores se comprometem a destinar os produtos de forma sustentável, seja através de reciclagem, conserto ou reaproveitamento, seguindo as normas de saúde e meio ambiente.

A arrecadação total é direcionada para projetos importantes do Fundo Social, como as Escolas de Qualificação Profissional, que oferecem cursos gratuitos de curta duração para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Doações para leilões

Além dos órgãos públicos, o Fundo Social de São Paulo aceita doações de materiais em desuso de pessoas físicas e jurídicas.

São aceitos papéis, pneus, peças de veículos, eletrônicos, utensílios de cozinha, equipamentos de informática e mobiliário de aço, entre outros itens.

Como doar

Para fazer uma doação, basta entrar em contato com o Centro de Material Excedente (CMEX) do Fundo Social de São Paulo: Telefones: (11) 3238-3933 / 3934 / 3935 / 3936 / 3937/ E-mail: cmexfussp@sp.gov.br