Governador de São Paulo decreta luto de sete dias por morte de Silvio Santos Tarcísio de Freitas lamentou morte do apresentador e disse que ele é símbolo da comunicação brasileira São Paulo|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 17/08/2024 - 11h46 (Atualizado em 17/08/2024 - 11h54 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Silvio Santos morreu neste sábado

O governo do Estado de São Paulo decretou luto de sete dias pela morte neste sábado (17) do apresentador e dono do SBT, Silvio Santos. O governador do estado, Tarcísio de Freitas, lamentou em nota a perda do comunicador. “Com profundo pesar, o Governo do Estado de São Paulo lamenta o falecimento do empresário e apresentador Silvio Santos, aos 93 anos, neste sábado (17), e decreta luto oficial de sete dias no estado de São Paulo”, diz texto.

A nota acrescenta que Silvio Santos “tornou-se um dos símbolos da comunicação brasileira graças à maneira simples, direta e carismática com que lidava com o público”.

“Nascido Senor Abravanel, o empresário aliou seu perfil empreendedor, treinado na adolescência como camelô, à voz potente e inconfundível para criar um estilo popular que cativou as massas. Sua trajetória nas rádios e nos canais de TV andou lado a lado com seu tino empreendedor em diversos segmentos e no comando do SBT. Carioca, escolheu São Paulo como casa desde os anos 1950″, disse.

Tarcísio também desejou sentimentos à família Abravanel, aos amigos, funcionários do SBT e aos brasileiros “de diversas gerações que tiveram em Silvio Santos uma das personalidades mais admiradas”.

‌



Morte de Silvio Santos

Silvio Santos morreu neste sábado (17), aos 93 anos. A causa da morte não foi informada. A informação foi confirmada nos perfis oficiais do SBT nas redes sociais.

“Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senhor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações”, diz o comunicado.

‌



Silvio Santos foi internado no dia 16 de julho no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, quando foi diagnosticado com H1N1. Durante o período de internação, Silvio passou por uma série de exames e estava sob cuidados intensivos em virtude da idade.

Silvio chegou a se recuperar e recebeu alta no último dia 20 de julho, porém teve de voltar ao hospital cerca de 10 dias depois, a princípio, para realização de exames de imagem. O comunicador teve uma piora no quadro de saúde e não resistiu.

‌



Silvio Santos estava fora do ar há quase dois anos, desde que gravou o último programa no SBT, em setembro de 2022. O apresentador não teve uma despedida oficial, nem anunciou a aposentadoria publicamente. Silvio já tinha diminuído o ritmo na época da pandemia de Covid-19 e, aos poucos, foi parando com as gravações, até deixar de aparecer nas telinhas.

Quem passou a ocupar o lugar do comunicador foi Patricia Abravanel, uma das filhas mais conhecidas dele. Entre uma participação e outra, a herdeira virou titular do programa do pai, e Silvio Santos nunca mais voltou.

Nos bastidores, o apresentador também já não participava mais das decisões mais importantes da emissora. Ele deixou a responsabilidade nas mãos da filha número três, Daniela Beyruti, vice-presidente da emissora. Foi ela, inclusive, que promoveu a mudança na grade da programação do SBT, no início de 2024.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.