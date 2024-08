Governador Tarcísio de Freitas cancela viagens e está a caminho da Vinhedo (SP) Um avião com 62 pessoas a bordo caiu no começo da tarde desta sexta-feira na região do interior paulista São Paulo|Do R7 09/08/2024 - 15h08 (Atualizado em 09/08/2024 - 15h09 ) ‌



Avião de médio porte caiu em Vinhedo (SP) Reprodução/Record

A Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo informou que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) estava em Vitória (ES) para participar de uma série de reuniões do Cosud (Consórcio de Integração Sul e Sudeste), mas cancelou os compromissos, está retornando a São Paulo e seguirá para Vinhedo, onde aconteceu a quede de um avião no começo da tarde desta sexta-feira (09).

A aeronave de médio porte da companhia VOEPASS, antiga Passaredo, caiu no bairro Capela, em Vinhedo, interior de São Paulo, às 13h28. O voo saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h58, e pousaria no Aeroporto Internacional de Guarulhos às 13h50.