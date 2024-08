Governo de São Paulo cria gabinete de crise para combater queimadas Segundo Defesa Civil, 17 cidades estão com focos ativos de incêndio, e outras 36 permanecem em alerta máximo para queimadas São Paulo|Do R7, em Brasília 24/08/2024 - 14h58 (Atualizado em 24/08/2024 - 15h01 ) ‌



Governo de SP cria gabinete de crise para tratar de incêndios Defesa Civil SP/Divulgação

O Governo de São Paulo informou neste sábado (24) que criou um gabinete de crise para coordenar as ações de monitoramento e controle dos incêndios que atingem o interior do estado. De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Defesa Civil, 17 municípios estão atualmente enfrentando focos ativos de incêndio. Ao todo, 36 cidades estão sob vigilância e em estado de alerta máximo para queimadas.

A Defesa Civil também alerta que os municípios com mais focos de incêndio enfrentam ainda baixa umidade do ar e alto risco devido à onda de calor que atinge todo o estado.

Mais de 7,3 mil profissionais e voluntários estão mobilizados no combate às chamas e na orientação da população. O governo de São Paulo informou que dois funcionários de uma usina em Urupês morreram enquanto tentavam combater um incêndio.

🚨 Atenção, São Paulo.

O @governosp criou um gabinete de crises para monitorar em tempo real os pontos de incêndios no interior do estado e dar uma pronta resposta à população. Mas precisamos agir juntos. Confira as orientações da Defesa Civil, fique atento às interdições em… pic.twitter.com/O2GuOOBmEe — Governo de S. Paulo (@governosp) August 24, 2024

Mais cedo, o governador Tarcísio de Freitas sobrevoou as áreas mais afetadas pelos incêndios. Ele afirmou que, neste sábado, a situação foi controlada, com a maioria dos focos extintos.

Tarcísio também informou que o governo contratou aviões para auxiliar na pulverização de água, além das aeronaves do Corpo de Bombeiros e do reforço das Forças Armadas.

“Precisamos ter o máximo de cautela. O esforço deve ser conjunto para evitar a propagação dos focos. É importante evitar bitucas de cigarro, soltar balões e qualquer coisa que possa dar início a incêndios”, ressaltou, detalhando que a operação conta com suporte da União das Indústrias de Produção de Cana-de-açúcar, mobilizando mais de mil caminhões pipas.

Até a última atualização do gabinete de crise, às 13h, diversos trechos de rodovias na região de São Carlos, Sertãozinho e Olímpia permanecem interditadas devido aos incêndios:

São Carlos : SP-215 (Rodovia Luiz Augusto de Oliveira) está bloqueada entre os km 195 e km 209, no município de Dourado.

: SP-215 (Rodovia Luiz Augusto de Oliveira) está bloqueada entre os km 195 e km 209, no município de Dourado. Sertãozinho : Na SP-333 (Rodovia Carlos Tonani), o trecho entre os km 089 e km 090, sentido leste e oeste, está parcialmente interditado. No km 86, sentido oeste, o trânsito foi desviado para a marginal, e no km 098, sentido leste, foi criado um ponto de retorno para garantir a segurança dos motoristas.

: Na SP-333 (Rodovia Carlos Tonani), o trecho entre os km 089 e km 090, sentido leste e oeste, está parcialmente interditado. No km 86, sentido oeste, o trânsito foi desviado para a marginal, e no km 098, sentido leste, foi criado um ponto de retorno para garantir a segurança dos motoristas. Olímpia: A SP-322 (Rodovia Armando Salles de Oliveira) está totalmente interditada no km 529.

17 cidades com foco de incêndio ativo

1 – Alumínio

2 – Bananal

3 – Bebedouro

4 – Boa Esperança do Sul

5 – Coronel Macedo

6 – Dourado

7 – Iacanga

8 – Ibitinga

9 – Lucélia1

0 – Monte Alegre do Sul

11 – Nova Granada

12 – Poloni

13 – Pompeia

14 – Presidente Epitácio

15 – Salmourão

16 – Santo Antônio da Alegria

17 – Tabatinga

36 Cidades em alerta máximo para incêndio

1 – Alumínio

2 – Bananal

3 – Bebedouro

4 – Bernardino de Campos

5 – Boa Esperança do Sul

6 – Coronel Macedo

7 – Dourado

8 – Iacanga

9 – Ibitinga

10 – Itápolis

11 – Itirapina

12 – Jaú

13 – Lucélia

14 – Monte Alegre do Sul

15 – Monte Azul Paulista

16 – Nova Granada

17 – Piracicaba

18 – Pirapora do Bom Jesus

19 – Pitangueiras

20 – Poloni

21 – Pompeia

22 – Pontal

23 – Presidente Epitácio

24 – Sabino

25 – Salmourão

26 – Santo Antônio da Alegria

27 – Santo Antônio do Aracanguá

28 – São Bernardo do Campo

29 – São Luís do Paraitinga

30 – São Simão

31 – Sertãozinho

32 – Tabatinga

33 – Taquarituba

34 – Torrinha

35 – Ubarana

36 – Urupês